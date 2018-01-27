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Sınıra askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Kilis'e ulaştı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 21:59
Sınıra askeri sevkiyat sürüyor

Çeşitli birliklerden gönderilen askeri araçlar ile Fırtına obüsü yüklü tırların bulunduğu konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis kent merkezine geldi. Elbeyli ilçesinin Suriye sınır hattı istikametine devam eden konvoydaki tırlarda, tank ve personel taşıyıcıların yüklü olduğu görüldü. Araçların, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 21:59
  1. Suriye
  • KafkefKafkef35 dk önce
    Senin gibi karakterli Vatanını seven dürüst ve delikanlı sanatçılar bizimdir iyiki varsın Malkoçoğlu
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