Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor
Hatay'dan, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PYD/PKK mevzilerine dün top atışları yapılırken, bölgeye de askeri sevkiyat devam etti.14 Ocak 2018 Pazar 11:43
Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden terör örgütü üyelerinin Afrin'de mevzilerinin bulunduğu Basufan, Cindere, Memelan, Meskenli ve Raco bölgelerine 40'ın üzerinde atış yapıldı. Zırhlı askeri araç ve askeri kamyonların bulunduğu konvoy, Reyhanlı'dan geçiş yaptı. Aralarında mühimmat yüklü araçların da bulunduğu askeri konvoy, Oğulpınar Sınır Karakolu'na gitti.