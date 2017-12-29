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Sınıra askeri sevkiyat!

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen obüs ve zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT), Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaştı.

29 Aralık 2017 Cuma 14:41
Sınıra askeri sevkiyat!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli birliklerinden demiryolu ile Hatay’a gelen zırhlı askeri araçlar, İskenderun Demiryolu İstasyonuna ulaştı. Vagonlar üzerindeki zırhlı araçlar, alınan güvenlik önlemleri dahilinde askeri personeller tarafından indirildi. İskenderun Demiryolu İstasyonuna ulaşan askeri araçların takviye olarak Suriye sınırındaki askeri birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Askeri araç ve personel sevkiyatının devam etmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 14:41
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