Sınıra askeri sevkiyat
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin kontrolündeki Afrin'in karşısındaki Kilis sınırına obüs sevkiyatı yapıldı.25 Haziran 2017 Pazar 22:45
Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis’in sınır hattına Elbeyli ilçesinde fırtına obüs topları sevk edildi. Askeri tırların üzerine konulan fırtına obüsleri, Suriye’de terör örgütü PYD’nin uzantısı YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollara gönderildi.
Fırtına obüsleri, 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığına bağlı sınır birliklerine konuşlandırıldığı bildirildi.