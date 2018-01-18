Sınır ötesine 1000 komando

Mehmetçik harekâta başlamak için emir bekliyor. Afrin’e operasyon yolunda tüm hazırlıklar tamamlandı. Bölgeyi her yandan kuşatan Türk ordusu, terör örgütünün attığı her adımı saniye saniye takip ediyor.



TSK’nın gözde birliklerinden Kayseri Hava İndirme Tugayı ile Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugayı’ndan çok sayıda asker bölgeye sevk edildi.



Sınır ötesinde bin civarında komandonun görevlendirildiği ileri sürülüyor.