'Sınır' mesajı

ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) referandum kararını dondurma teklifine ilişkin, “Kuzey Irak yönetimi ne karar alırsa alsın, artık bugün geldiğimiz noktada onların alacağı kararın yaptıkları tahribatı telafi edecek bir sonuç doğurmayacağı aşikardır. Yanlış hesap yapmışlardır. Yanlış hesap da Ankara’dan, Bağdat’tan, Tahran’dan geri dönmüştür. Bundan sonra İran, Türkiye, Irak olarak bölgenin huzuru, güvenliği, terörle mücadele için daha etkin bir çalışma içerisinde olacağız” dedi. Yıldırım, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri ile yapılan baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Çankaya Köşkü’nde düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülke ilişkilerine değindi.

IRAK HÜKÜMETİNİN TALEBİNİ DESTEKLİYORUZ

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’nin Türkiye ziyareti hatırlatılarak, “Kuzey Irak yönetiminin bypass edileceği alternatif bir güzergahtan bahsediliyordu, bu konuda somut bir plan konuşuldu mu?” sorusuna Yıldırım, “Irak Anayasası’na göre, hudut kapılarının yönetimi, kontrolü merkezi hükümete aittir. Bu çerçevede Irak hükümeti de havaalanlarının, hudut kapılarının kuzey bölgesel yönetiminden alınarak, kendi kontrollerine geçmesi için bir çalışma başlatmıştır” karşılığını verdi. Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu konuda biz, Merkezi Irak Hükümeti’nin bu talebine yönelik gerekli desteği veriyoruz. Dolayısıyla Irak’a ana girişimiz olan Habur kapısının, Halil İbrahim kapısının Irak Merkezi İdaresi’ne teslim edilmesi konusunda birlikte çalışıyoruz. Tabii bu sınır kapısının kontrolünün Irak Merkezi Hükümetine geçmesiyle beraber mevcut güzergah Kuzey Irak’tan devam etmekte ve oradan Kerkük’e, Bağdat’a uzanmaktadır. Bunun yanı sıra yine Habur’un biraz daha batısından yeni bir güzergahın da açılması konusunu görüştük. Irak tarafı da müspet bakıyor ve bu kapının açılması konusunda da birlikte çalışacağız. Bunun kararını da aldık.”

YANLIŞ HESAP YAPTILAR

“Kuzey Irak yönetiminden gelen referandum sonuçlarını dondurma talebini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine Yıldırım, “Kuzey Irak yönetimi ne karar alırsa alsın, artık bugün geldiğimiz noktada onların alacağı kararın yaptıkları tahribatı telafi edecek bir sonuç doğurmayacağı aşikardır. Yanlış hesap yapmışlardır. Yanlış hesap da Ankara’dan, Bağdat’tan, Tahran’dan geri dönmüştür. Bundan sonra İran, Türkiye, Irak olarak bölgenin huzuru, güvenliği, terörle mücadele için daha etkin bir çalışma içerisinde olacağız” dedi.

SOMALİ’YE DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Yeni dönemde Somali Başbakanı olarak görev alan Hasan Ali Hayri’nin de Türkiye’ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiğine değinen Yıldırım, üst düzey ziyaretlerin iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin daha da ileriye taşınmasına vesile olduğunu kaydetti.

Başbakan Yıldırım, Somali ile ilişkilere yönelik soru üzerine, “Acı çekmiş, yıllarca terörle mücadele eden bir ülke olarak Türkiye, terörün bir ülkenin geleceği için ne kadar büyük bir tehlike olduğunu en iyi bilen ülkedir. Bu bakımdan Somali’nin terörle mücadelesinde her bakımdan yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Ülkede güvenliğin, devlet otoritesinin sağlanması adına bizden talep edilecek her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bunda hiçbir tereddüt yok” diye konuştu.

TARİH KİTAPLARIMIZ İLELEBET YAZACAK

Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2011’de Somali’ye yaptığı ziyaretin ülke için fırsat kapıları açtığını belirterek, “Türkiye’nin destekleri bizim tarih kitaplarımızda yazılı kalacak ve ilelebet unutmayacağımız destekler olacak” dedi.

Çırağan’ın balkonundan İstanbul Boğazı’nı izledi

Başbakan Binali Yıldırım, Çırağan Sarayı’nda görüştüğü Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile görüşmenin ardından balkondan İstanbul Boğazı’nı izledi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, 45 dakika süren görüşmenin ardından Yıldırım ve Mirziyoyev, Çırağan Sarayı’nın balkonuna geçti.

AVRASYA TÜNELİ’Nİ ANLATTI

Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, balkondan İstanbul Boğazı’nı izledi.

Yıldırım, Mirziyoyev’e 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çamlıca Camisi inşaatı, TV anten kulesi, bakanlığı döneminde yapılan Marmaray ve Avrasya Tüneli projeleri hakkında bilgi verdi.