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Sinir krizleri geçiriyor!Avusturya kampı zehir oldu

Geçtiğimiz sezon iyi bir performans gösteremeyen, bu sezon ise Östersunds maçlarıyla kredisini bitiren Igor Tudor, Fatih Terim - Lucescu gerginliği yaşıyor.

30 Temmuz 2017 Pazar 12:58
Sinir krizleri geçiriyor!Avusturya kampı zehir oldu

Galatasaray’da sezonun başlamasına kısa bir süre kala teknik direktör belirsizliği sürerken, takımıyla birlikte Avusturya’ya giden Igor Tudor’un aklı İstanbul’da kaldı. 

Habertürk'ün haberine göre Tudor’un, yakın arkadaşları aracılığıyla sürekli İstanbul’da medyada çıkan haberleri takip ettirdiği, koltuğunu kaybetme korkusu yüzünden yönetim kanadından gelen her telefonu da endişeli bir şekilde açtığı öğrenildi.

Görevinden olma endişesiyle kampa giden Hırvat teknik adamın, oldukça moralsiz ve stres altında olduğu ifade edildi. Genç teknik adamın idmanlarda da keyifsiz olduğu bildirildi.

TERİM Mİ, LUCE Mİ?

Fatih Terim’in Milli Takım’daki görevini bırakmasının ardından taraftarların yoğun şekilde hoca değişikliğine gidilmesini istemesiyle baskı altında kalan Dursun Özbek yönetimi krizden çıkış formülleri arıyor.

İlk etapta Mircea Lucescu’yu futbol koordinatörü olarak Tudor’un üstünde bir göreve getirmeyi düşünen Sarı-Kırmızıılı idareciler, Terim’in boşa çıkmasıyla bu planı 2. sıraya koydu. Başkan Dursun Özbek’in, Fatih Terim’le yapacağı görüşmenin olumsuz sonuçlanması halinde Luce’yi getirmeyi planladığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 12:58
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