Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sınır köyündeki iki aile arasında silahlı kavga

Mardin'in merkez Artuklu ilçesine bağlı Suriye sınırında bulunan Hatunlu Köyü'nde 2 aile arasında arazi anlaşmasızlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgaya dönüştü.

14 Ocak 2018 Pazar 14:57
Sınır köyündeki iki aile arasında silahlı kavga

Merkez Artuklu ilçesinin Suriye sınırında bulunan Hatunlu Köyü'nde bugün 2 aile arasında arazi anlaşmasızlığın ötürü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle iki aile silahlı, sopalı ve taşlı çatışma çıktı. Çatışmada, Abdulvahap A. (43), Ammar A. (21), Abdurrezzak A. (34), Erkan A. (36) Nuray A. (30) ile Suriyeli İbrahim Ali (55), İbrahim Şerif (19), Berna Ali (36) ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Kavga ardından çevredekilerin ihbarı üzerine köye çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralananlara sağlık ekiplerince yapılan ilk müdehale ardından Mardin ve Kızıltepe'deki hastanelere ambulansla kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralı Suriyelilerin, kavgaya karışan bir ailenin arazisinde çalıştıkları ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 14:57
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara Valisi, Meclis önünde kendisini yakan işçiyi ziyaret etti
    1. Ankara Valisi, Meclis önünde kendisini..
    2. Oy kullanmak için Isparta'dan..
    3. Bakan Yılmaz'dan öğrencilere büyük..
    4. Alman devi Bayern'den Altınordu'ya övgü
    5. Sınır köyündeki iki aile arasında..
    6. Kapıkule'de tır kuyruğu şoförleri..
    7. Adım atacak yer kalmadı! Kuyruğa..
    8. Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    9. Hakkari'de kış mevsiminde Sümbül..
    10. Nusaybin'de parktaki ağaca kuşlar için..
    11. Marketten hırsızlık yapan Iraklı kadın..
    12. Şanlıurfa’da cezaevi firarisi yakalandı
    13. 15 Temmuz'da ilk selayı okuduğu ileri..
    14. Terim'den 'Arda Turan' sorusuna net..
    15. İran'da Telegram'a erişim yasağı kalktı
    16. Tunceli'de PKK'ya 18 ayda "4 bin"..
    17. Trabzonspor'da Burak Yılmaz sevinci
    18. Üsküdar'da binlerce kişi Kudüs için..
    19. Manisa'da traktör devrildi: 1 ölü
    20. Hamas yetkilisinin yakınında büyük..
    ‘FETÖ’cüleri tahliye edin’ demişlerdi… Şok iddia! ‘Acaba Abdullah Gül hamlesi mi?’ 8’ini Gül atadı…
    ‘FETÖ’cüleri tahliye edin’ demişlerdi… Şok iddia! ‘Acaba Abdullah Gül hamlesi mi?’ 8’ini Gül atadı…
    TSK vurmaya başladı! Bombardıman sesleri Türkiye’den de duyuluyor
    TSK vurmaya başladı! Bombardıman sesleri Türkiye’den de duyuluyor
    Halk sonunda isyan etti: Şehrimizi terk edin
    Halk sonunda isyan etti: Şehrimizi terk edin
    İngiliz teröristlerin cesetleri Londra'ya gönderildi
    İngiliz teröristlerin cesetleri Londra'ya gönderildi
    Avrupa ülkesine büyük şok: Binlerce kişi sokağa indi
    Avrupa ülkesine büyük şok: Binlerce kişi sokağa indi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı’nı taşımıştı… KHK ile iade edildi!
    15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı’nı taşımıştı… KHK ile iade edildi!
    Anlaşma imzalandı, Türkiye'nin her yerine kurulacak
    Anlaşma imzalandı, Türkiye'nin her yerine kurulacak