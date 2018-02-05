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Sınır karakolunda hareketlilik

Hatay`da, dün akşam saatlerinde teröristlerce yapılan havan toplu saldırıda 2 şehidin verildiği Erol Çavuş Sınır Karakolunda askeri hareketlilik yaşanıyor.

05 Şubat 2018 Pazartesi 18:51
Sınır karakolunda hareketlilik

Akşam saatlerinde karakol yakınlarından alevlerin yükseldiği görülürken, bölgeye helikopter ve ambulanslar sevk edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye`nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG`li ve DEAŞ`lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan `Zeytin Dalı Harekâtı`nın 17. gününde operasyonlar sürüyor.

Hatay’ın Hassa ilçesine bağlı Erol Çavuş Sınır Karakoluna dün akşam saatlerinde teröristlerce düzenlenen havan toplu saldırıda 2 asker şehit olmuş, 5 asker ise yaralanmıştı.

Bugün ise aynı bölgede askeri hareketliliğin yoğun şekilde yaşandığı gözlendi.

Sınıra mühimmat dolu araç ve tank takviyesi yapıldığı, akşam saatlerinde ise çatışmaların arttığı görüldü. Erol Çavuş Sınır Karakolu yakınlarında 16.50 sıralarında alevler yükselirken, bölgeye kısa süre sonra helikopter ve ambulanslar da sevk edildi.

 

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 18:51
  1. Çavuş Sınır Karakolu
  2. hatay
  3. Hassa ilçesi

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