Halil İbrahim Sınır Kapısı Irak Hükümeti'ne geçti

Habur Sınır kapısının karşısında bulunan IKBY kontrolündeki Halil İbrahim sınır kapısı Irak merkezi yönetimine teslim ediliyor. Devir teslim töreninde Irak Genelkurmay Başkanı ve 2.nci Ordu Komutanı hazır bulundu.

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede tır parkının karşısındaki alanda 18 Eylül'de başlatılan, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla sevk ve idaresinde, 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut emir komutasında yürütülen tatbikata katılan Türk askerleri ile Irak Silahlı Kuvvetleri birlikleri 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı Şehit Ercüment Türkmen Kışlasından zırhlı araçlarla çıkış yaptı.

TÜRK VE IRAK ASKERİ SINIR KAPISINA ULAŞTI

Siren sesleri eşliğinde iki ülke askerleri zırhlı araçlarla Habur Sınır Kapısı'na doğru yöneldi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı Şehit Ercüment Türkmen Kışlasından zırhlı araçlarla çıkış yapan Türk ve Irak askerleri, Habur Sınır Kapısı'ndan geçerek Halil İbrahim Sınır Kapısına ulaştı.

TÜRK VE IRAK ASKERİ SINIR KAPISINA ULAŞTI

Siren sesleri eşliğinde iki ülke askerleri zırhlı araçlarla Habur Sınır Kapısı'na doğru yöneldi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı Şehit Ercüment Türkmen Kışlasından zırhlı araçlarla çıkış yapan Türk ve Irak askerleri, Habur Sınır Kapısı'ndan geçerek Halil İbrahim Sınır Kapısına ulaştı.