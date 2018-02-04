Sınır kapılarında 'teröre' izin yok

Tüfenkci,Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/YPG-PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla yürütüldüğünü ifade etti.

Bu kapsamda özellikle güney illerindeki sınır kapılarında bir dizi önlemler aldıklarını aktaran Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Özellikle güney sınırlarındaki gümrük kapılarımızda emniyet ve denetimlerimizi artırdık. Özellikle kaçak yollardan girişlerin önlenmesi ve teröre bulaşmış şahısların sınır kapılarımızdan Türkiye'ye girmemesi noktasında gerek güvenlik güçlerimizle eş güdümlü çalışmalarımız gerekse gümrük muhafaza ekiplerimizin üstün gayretleriyle tedbirlerimizi aldık."

'BAŞARIYLA GÖREVLERİNİ YERNE GETİRİYORLAR'

Bülent Tüfenkci, geçen günlerde Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince bir kamyonun yakıt deposunda gizlenmiş 2 Suriyeli'nin yakalandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bunun gibi birçok vakalarımız oluyor. Bunların bir kısmı basına yansıyor bir kısmı yansımıyor. Sınır kapılarında görev yapan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, başarıyla görevlerini yerine getiriyorlar."

Bülent Tüfenkci, özellikle güney illerindeki kara hudut kapılarındaki güvenlik önlemlerinin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.