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Sınır kapılarında "teröre" geçit yok

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında özellikle Türkiye'nin güneyindeki gümrük kapılarında emniyet ve denetimleri artırdıklarını söyledi.

04 Şubat 2018 Pazar 13:55
Sınır kapılarında "teröre" geçit yok

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince  (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/YPG-PKK/KCK ve DEAŞ  mensuplarını etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın  başarıyla yürütüldüğünü ifade etti.

Bu kapsamda özellikle güney illerindeki sınır kapılarında bir dizi  önlemler aldıklarını aktaran Tüfenkci, şöyle devam etti: "Özellikle güney sınırlarındaki gümrük kapılarımızda emniyet ve  denetimlerimizi artırdık. Özellikle kaçak yollardan girişlerin önlenmesi ve  teröre bulaşmış şahısların sınır kapılarımızdan Türkiye'ye girmemesi noktasında  gerek güvenlik güçlerimizle eş güdümlü çalışmalarımız gerekse gümrük muhafaza  ekiplerimizin üstün gayretleriyle tedbirlerimizi aldık."

"BAŞARIYLA GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRİYORLAR"

Bülent Tüfenkci, geçen günlerde Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda  Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince bir kamyonun yakıt  deposunda gizlenmiş 2 Suriyeli'nin yakalandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bunun gibi birçok vakalarımız oluyor. Bunların bir kısmı basına  yansıyor bir kısmı yansımıyor. Sınır kapılarında görev yapan arkadaşlarımızı  tebrik ediyorum, başarıyla görevlerini yerine getiriyorlar."

Bülent Tüfenkci, özellikle güney illerindeki kara hudut kapılarındaki  güvenlik önlemlerinin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

 

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 13:55
  1. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

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