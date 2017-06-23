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Sınır kapılarında Suriyeli yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilini ülkesinde geçirmek isteyen 52 bin Suriyeli, ülkesine döndü.

23 Haziran 2017 Cuma 14:11
Sınır kapılarında Suriyeli yoğunluğu

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri nezaretinde sınır kapısına giden Suriyeliler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından kurulan merkezde kayıtları yapıldıktan sonra ülkelerine gönderildi.

İLK KEZ DÖNENLER VAR

Suriyeli Zeki Erşava, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015'te geldiği Türkiye'den ilk defa bu yıl geriye dönme fırsatı bulduğunu belirtti.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Gün ağarmadan gümrük kapısına geldiğini ve sıra beklemeye başladığını anlatan Erşava, ailesi ve birçok yakınını göreceği için heyecanlı olduğunu ifade etti. Erşava, "Dedesi ve ninesi daha bebeğimizi görmedi. İlk defa şimdi görecek. Kapı açıldığı ve bize bu şans verildiği için çok mutluyuz" diye konuştu.

10 GÜNDE 52 BİN SURİYELİ GİTTİ

Gümrük yetkilileri, geçişlerin serbest bırakılmasıyla 10 günde yaklaşık 52 bin Suriyelinin ülkesine dönüş yaptığını kaydetti.

BUGÜN SON

Suriye'ye geçiş işlemleri, bugün mesai bitiminde sona erecek.

DÖNÜŞLER NE ZAMAN BAŞLIYOR

Ülkelerine gidenlerin dönüş işlemleriyse 28 Haziran Çarşamba günü saat 08.00'de başlayacak ve 14 Temmuz Cuma günü 17.00'de tamamlanacak.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 14:11
  1. Suriye
  2. Ramazan Bayramı
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