Tekirdağ'da sınıfta skandal görüntüler! Soruşturma başlatıldı

Tekirdağ Çorlu'da eğitim-öğretim veren bir lisede öğrenciler tarafından skandal görüntüler ortaya çıktı. Öğrencilerin öğretmenleri ile alay ettiği görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından okul idaresi de ilçe milli eğitim müdürlüğü de soruşturma başlattı.

İHA'nın haberine göre olay Çorlu'da Ahievran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşandı. Öğrencilerin cep telefonları ile kaydettiği görüntülerin yansımasının ardından idari soruşturma başlatıldı. Öğrencilerin kaydettiği görüntülerde sınıfta ders anlatmaya çalışan bir öğretmenin öğrencileri tarafından alaya alınması yansıyor. Öğretmen ders anlattığı esnada ayağa kalkan, öğretmenin kıyafeti alay eden, tüm bunlarla da yetinmeyerek öğretmenini kucaklayan öğrenci arkadaşları tarafından kahkahalarla izleniyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşananları kaydeden öğrencilerin görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından okul yönetiminin öğrenci hakkında Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de görüntülerdeki öğretmen hakkında idari soruşturma başlattığı kaydedildi.