Sınıfının en güvenli otomobili seçildi

Subaru, Euro NCAP'in açıkladığı 2017'nin kendi kategorilerinde en güvenli otomobilleri listesinde, "En Güvenli Küçük Aile Otomobili" unvanını yeni Subaru XV ve Impreza ikilisi ile kazandı.

Subaru'dan yapılan açıklamaya göre, Subaru XV ve Subaru Impreza modelleri, toplam 4 klasmanın 3'ünde (yetişkin yolcu koruması, çocuk yolcu koruması ve yaya koruması) kendi kategorilerinde en yüksek puanları toplayarak bu ödüle ulaştı.

Ayrıca, bu modeller EyeSight Önleyici Güvenlik Sistemi kapsamında test edilen Çarpışma Önleyici Frenleme ve Şeritte Kalma Asistanı kategorilerinde başarılarından dolayı özel güvenlik ödülünü de kazandı.

Subaru XV, yetişkin yolcu koruma kategorisinde yüzde 94'lük oranı yakalayarak kendi segmentinin en güvenlisi olurken, çocuk yolcu korumasında yüzde 89, yaya korumasından da yüzde 84 orana ulaşarak benzer bir başarıyı yakaladı.

Euro NCAP yeni otomobil değerlendirme standardına göre çarpışma testlerinden 5 yıldız alan Subaru XV ve Subaru Impreza, Subaru Global Platform'un kullanıldığı ilk seri üretim modeller. Güvenlik ve konfor anlamında standartların belirlenebildiği bu yeni platform sayesinde sadece Euro NCAP gibi Avrupalı kuruluşlardan değil Japonya'da JNCAP ve Kuzey Amerika'da da IIHS'den özel güvenlik ödüllerini kazanmayı sürdüren Subaru, 2025 yılına kadar üreteceği tüm yeni otomobillerde benzer bir başarıyı hedefliyor.

Subaru, ilk olarak yeni XV ve Impreza'da kullanılmaya başlanan yeni "Subaru Global Platform" ile birlikte "Dünyanın En Güvenli Otomobil Markası" olmayı hedefliyor. Yeni platform çeşitli motor seçeneklerini üzerinde uygulamaya imkan sağlıyor. Platform üzerinde, konvansiyonel motorlara ek olarak, hibrit, şarj edilebilir hibrit veya yüzde 100 elektrikli dahil olmak üzere her türlü motor tipi kullanılabilecek ve böylece üretim verimliliğinde de artış sağlanacak.

Subaru, "Confidence in Motion" sloganı ile dünyanın dört bir yanında müşterilerine "keyifli ve huzurlu" bir sürüş deneyimi sunuyor. "360 Derece Güvenlik" ilkesiyle temel, aktif, önleyici ve pasif güvenlik teknolojilerini geliştirmeye devam ediyor.

Euro NCAP'ten 5 yıldız alan yeni Subaru XV'de EyeSight Önleyici Güvenlik Sistemi standart olarak sunuluyor.