Singapur'da Ahed Tamimi belgeseline yasak

2016 yapımı Radiance of Resistance belgeseli o zaman 14 yaşında olan Ahed al-Tamimi ve 9 yaşındaki arkadaşı Janna Ayyad'ın hikayesini anlatıyor. Bir saatlik belgesel Amerikalı insan hakları savunucusu ve yönetmen Jesse Roberts tarafından yönetildi.

"TEK TARAFLI VE ÇARPITILMIŞ BİR HİKAYE"

4 Ocak Perşembe günü 2018 Singapur Filistin Film Festivali'nde gösterimi planlanan belgese, salı günü hükümetin bilgi-iletişim Medya Geliştirme Bölüm Müdürlüğü (IMDA) tarafından yasaklandı. IMDA filmin gösteriminin durdurulmasına, "İsrail-Filistin çatışmasını karşı tarafın anlatımı olmaksızın iki genç kahramanın gözünden anlatıyor” diyerek sebep gösterdi.

Singapur yetkilileri ayrıca, “Belgeselin çarpıtılmış hikayesi kışkırtıcı ve Singapur'daki farklı ırk ve dinler arasında uyumsuzluğa yol açma potansiyeli var” diye açıklama yaptı. IMDA yetkilileri belgeseli “hiçbir derecelendirmeye girmesine izin verilmez”, (NAR) şeklinde sınıfladı. Singapur'da ise bu sınıflamanın çok nadir yapıldığı haberde aktarıldı.

HAYAL KIRIKLIĞI

Uluslararası Sinema Festivali'nin düzenleyicisi ise filmi, “Filistinli gençlerin günlük yaşamlarına ve yeni nesil genç Filistinliler olarak onların şiddet içermeyen direnişlerinin önemine dair samimi bir bakış” diye niteledi. Festival düzenleyicisi Adela Foo, yerel gazetecilere “hayal kırıklığına uğradığını” fakat IMDA'nın kararına verilen zamanda itiraz etmeyeceğini belirtti. 23 yaşındaki öğrenci Foo, "Sanırım bu gerçekten gösterilebilecek ilginç bir filmdi fakat güncel politik duruma bakarak yetkililerin de endişelerini anlıyorum” diye konuştu.

"BELGESELİN KENDİSİ BİR DENGE UNSURU"

Singapur'un önemli oyun yazarlarından Alfian Sa'at ise Facebook sayfasından filmin gösteriminin yasaklanmasını “ataerkil” bir uygulama olarak eleştirdi.

"IMDA'nın bir şeyin “karşıtı olmaksızın” şeklinde aşırı taraflı değerlendirmesi sansürleme için çok zorlama bir karar” diye yazdı. Sa'at, belgeselin kendisinin bizzat İsrail devlet televizyonu ve Amerika merkezli basın karşısında Filistinliler'le ilgili bir denge oluşturduğuna dikkat çekti.

Timetürk