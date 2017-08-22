‘Singapur bölgeye giriş kapımız’

Başbakan Yıldırım, Singapur’un Türkiye için bölgeye giriş kapısı olduğunu ve Türkiye’nin bölgedeki diğer ülkelerle de ilişkileri geliştirmeyi amaçladığını söyledi. Resmi ziyaret kapsamında Singapur’da bulunan Başbakan Binali Yıldırım, ülkenin önde gelen basının editörlerinin sorularını cevapladı. Yıldırım, “Singapur, bizim bu bölgeye giriş kapımız. Bölgedeki ülkelerle ilişkilerimizi geliştirme amacındayız. Türkiye, ticari ve yatırımlarını artırmanın yanı sıra terörle mücadelede bölge ülkelerle çalışmayı arzuluyor” dedi.

ASEAN İLE SEKTÖREL ORTAKLIK

Bu kapsamda, Türkiye’nin Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği’nin (ASEAN) sektörel diyalog ortağı olduğuna değinen Yıldırım, şunları ifade etti: “ASEAN örgütü ile daha yakından ilgilenmemiz gerektiğini düşünüyorum. ASEAN 600 milyon kişilik nüfusun potansiyelini temsil ediyor. Bununla birlikte 10 ülkeyi bir araya getirecek olursanız dünyanın en büyük 6. ekonomisinden bahsediyor hale gelirsiniz toplamda. Çok yakın zamanda 5 Ağustos’ta Türkiye, ASEAN’ın sektörel diyalog ortağı olarak resmi anlamda tanındı. Üye devletlere bu kararı almalarından dolayı müteşekkir olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Singapur bu konuda öncü rol oynadı ve büyük katkı sağladı.’’

DAHA ÇOK DOST KAZANMALIYIZ

ISEAS Yusuf İshak Enstitüsü tarafından 41’incisi düzenlenen “Singapore Lecture” konferansında da konuşan Yıldırım, “Mevcut dostluklarımızı güçlendirmeyi ve gerek bölgemizde gerekse uzak coğrafyalarda daha çok dost kazanmayı hedefliyoruz. Yakın çevremizdeki ülkeler ve komşularımızla diyaloğu geliştirmek için iş birliği fırsatlarına odaklanmış vaziyetteyiz” dedi.

SİNGAPUR’LA YAKIN İŞ BİRLİĞİ

Başbakan Yıldırım ve Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, Istana Sarayı’ndaki heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Yıldırım, şunları dile getirdi: ”ASEAN içinde Türkiye’nin sektörel diyalog grubunda yer alması konusunda bu ay başında verilen karardan dolayı teşekkür ediyoruz. Bunda Singapur’un önemli bir rolü var. Gelecek yıl Singapur, ASEAN Dönem Başkanı olacak. Bu süre içinde ASEAN ile ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz. Küresel terörle mücadelede biz, bölgede terörden çok büyük bedel ödemiş ülke olarak, her türlü tecrübemizi Singapur ile paylaşmaya hazırız.” Singapur Başbakanı Lee de, “Serbest Ticaret Anlaşması’ndan karşılıklı olarak yararlanacağız. Bu, iki ülke arasındaki tarihi anlaşmalardan biri” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İSTİKRAR ÜLKESİ OLACAK

DEİK ile Singapur İş Konseyi ortaklığında düzenlenen Singapur-Türkiye İş Forumuna da katılan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: “Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak buradan söylüyorum, bundan sonraki gelecek on yıllarda en istikrarlı ülke Türkiye olacak. Bunu açıkça söylüyorum. Suriye’deki, Irak’taki bu karışıklık herhalde ömür boyu devam edecek değil. Bunun sona erdirilmesi için Türkiye, diğer ülkelerle çok büyük gayret sarf ediyor. Geçen yıl kötü bir tecrübe yaşadık. Hiç olmaması gereken bir iş oldu (FETÖ darbe girişimi). Biz gerçek dost olarak o günden sonra ülkeleri de gördük, sözde dostlarımızı da gördük.”