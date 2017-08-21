Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

“Singapore Lecture” konferansında

Yıldırım, “Darbe girişimi ardından Türkiye gerçek dostlarını bir kez daha görmüştür” dedi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 18:01
“Singapore Lecture” konferansında

Singapur’da“Singapore Lecture” konferansında konuşan Başbakan Yıldırım: “ Darbe girişimi ardından Türkiye gerçek dostlarını bir kez daha görmüştür. Singapur, Türkiye’nin gerçek dostudur ve bu darbeden sonra hemen Türkiye ile dayanışmasını açıklamış bununla da kalmamış Dışişleri Bakanlığını Türkiye’ye göndererek bu düşüncelerini bizatihi paylaşmışlardır. Tüm bu hedefler çerçevesinde önem verdiğimiz konulardan biri doğrudan yabancı yatırımlardır. Türkiye doğrudan yabancı yatırımlar için adeta bir cazibe merkezidir. 2003- 2016 yılları arasında gerçekleşen doğrudan yabancı yatırımlar 180 milyar doları bulmuştur. Türkiye ekonomisi son yıllarda karşı karşıya kaldığımız iç ve dışşoklara karşı da dirençlidir ve gereken cevabı vermiştir” dedi.

“Singapur’la serbest ticaret anlaşması sayesinde önümüzdeki dönemde karşılıklı ticaretin ve yatırımların ivme kazanacağına ekonomik ilişkilerde yeni bir sıçrama yaşayacağımıza inanıyorum. Singapur’la serbest ticaret anlaşması sayesinde önümüzdeki dönemde karşılıklı ticaretin ve yatırımların ivme kazanacağına ekonomik ilişkilerde yeni bir sıçrama yaşayacağımıza inanıyorum. Bu anlaşma ikili ve bölgesel ilişkilerimizde açılan tarihi bir fırsat penceresi olmaya devam edecek. Karşılıklı yatırımların yanı sıra Türk şirketleri Singapurlu yatırımcılar için Orta Asya, Afrika, Orta Doğu başta olmak üzere üçüncü ülkelerde verimli işbirliği yapabilirler. Yeni ekonomilere geçişte öncü olmamız gerekiyor. Geleceğimizi bugün yapacağımız hamleler şekillendirecektir” dedi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 18:01
  1. Türkiye
  2. Afrika
  3. Singapur
  4. Binali Yıldırım
  5. Asya
  6. Orta Doğu
  7. Dışişleri Bakanlığı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı!
    1. Saldırı hazırlığındaki teröristlere..
    2. Barbaros Şansal Türkiye'den kaçtı!
    3. Bodrum alev alev! 10 saate..
    4. Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine..
    5. Oraya gelin gitti, takıları taşıyamadı
    6. ÖSYM Başkanı Demir istifa etti
    7. Milyonlarca insan aktı… Kuyruğun sonu..
    8. Barcelona saldırısında sıcak gelişme
    9. Hedef 1 milyon turist
    10. Bingöl’de Kurban Bayramı hazırlıkları
    11. “Singapore Lecture” konferansında
    12. Yakakent’in alt yapısına neşter
    13. Başkan Alan’dan kursiyerlere altın..
    14. Ereğli’de tarım ve hayvancılık fuarı..
    15. 11 ayrı suçtan aranan şahıs..
    16. Şehit Eren Bülbül Malatya’da da..
    17. Malatya Stadyumu’nun açılışı yine..
    18. Anız ve fındık kabuklarını yakmayın..
    19. Şanlıurfa’da İnsansız Hava Aracı düştü
    20. Şanlıurfa'da ABD'ye ait bir İHA daha..
    Alman partisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!
    Alman partisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!
    Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
    Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!