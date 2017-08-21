Singapur’da“Singapore Lecture” konferansında konuşan Başbakan Yıldırım: “ Darbe girişimi ardından Türkiye gerçek dostlarını bir kez daha görmüştür. Singapur, Türkiye’nin gerçek dostudur ve bu darbeden sonra hemen Türkiye ile dayanışmasını açıklamış bununla da kalmamış Dışişleri Bakanlığını Türkiye’ye göndererek bu düşüncelerini bizatihi paylaşmışlardır. Tüm bu hedefler çerçevesinde önem verdiğimiz konulardan biri doğrudan yabancı yatırımlardır. Türkiye doğrudan yabancı yatırımlar için adeta bir cazibe merkezidir. 2003- 2016 yılları arasında gerçekleşen doğrudan yabancı yatırımlar 180 milyar doları bulmuştur. Türkiye ekonomisi son yıllarda karşı karşıya kaldığımız iç ve dışşoklara karşı da dirençlidir ve gereken cevabı vermiştir” dedi.

“Singapur’la serbest ticaret anlaşması sayesinde önümüzdeki dönemde karşılıklı ticaretin ve yatırımların ivme kazanacağına ekonomik ilişkilerde yeni bir sıçrama yaşayacağımıza inanıyorum. Singapur’la serbest ticaret anlaşması sayesinde önümüzdeki dönemde karşılıklı ticaretin ve yatırımların ivme kazanacağına ekonomik ilişkilerde yeni bir sıçrama yaşayacağımıza inanıyorum. Bu anlaşma ikili ve bölgesel ilişkilerimizde açılan tarihi bir fırsat penceresi olmaya devam edecek. Karşılıklı yatırımların yanı sıra Türk şirketleri Singapurlu yatırımcılar için Orta Asya, Afrika, Orta Doğu başta olmak üzere üçüncü ülkelerde verimli işbirliği yapabilirler. Yeni ekonomilere geçişte öncü olmamız gerekiyor. Geleceğimizi bugün yapacağımız hamleler şekillendirecektir” dedi.