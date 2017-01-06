Sinemacılık pahalıya patladı! Yavuz Seçkin'e büyük şok!

Komedyen Yavuz Seçkin, yapımcılığını, senaristliğini ve başrolünü üstlendiği ve sinemaya ilk adımını attığı ‘Yıldızlar da Kayar-Das Borak’ adlı sinema filmi için aldığı 100 bin TL’lik krediyi ödeyemeyince evine haciz geldi.

Sinemacılık pahalıya patladı! Yavuz Seçkin'e büyük şok!
Eklenme: 06 Ocak 2017, 23:57
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Türkiye'nin sevilen komedyenlerinden Yavuz Seçkin bütün birikimi olan 2 milyon TL'yi 16 Eylül'de vizyona giren 'Yıldızlar da Kayar-Das Borak'a yatırmış, 100 bin TL de kredi çekmişti. Film gişede ilgi görmeyince Seçkin maddi sıkıntıya düştü.

2 MİLYON 100 BİN TL HARCADI

Ünlü komedyenin banka kredisini geri ödeyememesi üzerine geçtiğimiz günlerde evine haciz geldi. Bu gelişme üzerine Seçkin, bankanın avukatlarıyla anlaşma yoluna gidip borcun yeniden yapılandırılmasını talep etti. Sanatçının yeni bir ödeme tarihi vermesi üzerine haciz işlemi durduruldu.Das Borak takma adını kullanan Saim'in popstar olma hikâyesini anlatan 'Yıldızlar da Kayar- Das Borak'ı 33 bin kişi izledi.


 
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