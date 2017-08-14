Sinema hakkında her şeyi uygulamalı öğreniyorlar

Bozüyük Kısa Film Atölyesi eğitmeni genç yönetmen Doğacan Aktaş’ın eşliğinde temel eğitimlerin ardından atölyeye katılan öğrenciler, Bozüyük’te kısa film çekimlerine başladı. Bozüyük’te çekim çalışmaları devam eden kısa filmin tamamlanması ile ortaya çıkacak olan eser, Bozüyük Açık Hava Sinemaları kapsamında belirlenecek olan bir gecede Bozüyük seyircisinin beğenisine sulanacak.