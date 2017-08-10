Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sinema Festivalinde “Unutursam Fısılda” izleyici ile buluştu

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen Metristepe 1’inci Sinema Festivali’nin üçüncü gecesinde ‘Unutursam Fısılda’adlı drama-müzikal filmi izleyici ile buluştu.

10 Ağustos 2017 Perşembe 19:32
Sinema Festivalinde “Unutursam Fısılda” izleyici ile buluştu

Bozüyük Metristepe 1’inci Sinema Festivali’nin üçüncü gününde yönetmenliğini Çağan Irmak’ın yaptığı, başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Mehmet Günsur, Hümeyra ve Işıl Yücesoy’un paylaştığı müzikal drama filmi ‘Unutursam Fısılda’ yoğun ilgi gördü. Erken saatlerde festival alanını dolduran Bozüyüklüler hep birlikte sinema izlemenin keyfini yaşadı. Festival kapsamında bu akşam yine bir Çağan Irmak filmi olan ‘Babam Ve Oğlum’ adlı drama filmi vatandaşlarla buluşacak. Film festivali boyunca vatandaşların alana ücretsiz ulaşımını sağlamak amacıyla düzenlenen 3 hat servis otobüsü sayısı da 4’e çıkartıldı. Yeşilkent Mahallesi ile TOKİ’ler, Tekke Mahalle ve Ferhat Camii kalkışlı düzenlenen hatlara Akpınar Mahallesi hattı ilave edildi. Saat 19:00 ile 21:00 arasında düzenlenen otobüs seferleri ile vatandaşlar ücretsiz olarak festival alanına ulaşabiliyor.

Filmi, Bilecik AK Parti Milletvekili Halil Eldemir’in eşi Funda Eldemir, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın eşi Emine Bakıcı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülcan Bayraktar ve kadın kolları teşkilatı vatandaşlar ile birlikte izledi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 19:32
  1. Fatih
  2. AK Parti
  3. Bilecik
  4. TOKİ
  5. Işıl Yücesoy
  6. Ab
  7. Akpınar
  8. Bozüyük
  9. Hümeyra
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kur'an kursu öğrencilerine ilk yardım eğitimi verildi
    1. Kur'an kursu öğrencilerine ilk yardım..
    2. İdlib'de Memurların sigara içmesi..
    3. FETÖ, o ülkede çok güçlü
    4. Yerli otomobilde müthiş gelişme! Pazar..
    5. Kent savaş'dan önceki haline geliyor
    6. İslam'la alakaları yok, dua bile..
    7. ABD'den sınırlarımızda askeri..
    8. Suriyeli Mülteciler o bölgeye..
    9. Türkiye'deki UNESCO Dünya Kültür Miras..
    10. Halep'e operasyon... çok sayıda ölü..
    11. TSK ve Muhaliflerden Peçe kararı
    12. Terör örgütü PKK gazeteciyi kaçırdı
    13. AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu..
    14. Fatih Mahallesi 20 yıl sonra yeni..
    15. Gölbaşı ilçesi oya ağaçlarıyla daha..
    16. PKK'yı koruyan ABD araçlarına saldırı
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya mitingi
    18. Sakarya’daki motosikletli gasp..
    19. Samsat’taki İmam hatip okulunda eğitim..
    20. Elazığ’da 4 kilo 850 gram esrar ele..
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık!
    Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık!
    Adil Öksüz'ün nerede olduğu ortaya çıktı!
    Adil Öksüz'ün nerede olduğu ortaya çıktı!
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!