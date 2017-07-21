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Sinek ısırığı sanıyorsunuz ama ...

Alerjik reaksiyonlar genellikle başka problemlerle karıştırılarak göz ardı edilir. Ancak dikkate alınmadığında çok ciddi sonuçları olabilir.

21 Temmuz 2017 Cuma 09:54
Sinek ısırığı sanıyorsunuz ama ...

Gribe benzer semptomlar

Bir anda öksürmeye başladıysanız, boğazınız ağrıyorsa, iltihap varsa alerjiniz olabilir.

Ciltte döküntüler

Sıcak havalarda ciltte beliren kırmızı döküntülerin sinek ısırığı veya isilik olduğu düşünülür. Ancak sinek ısırıkları da alerjik reaksiyona neden olabilir.

Kıyafetlerinizle yakın temasta olan bölgelerinizde çıkan döküntülere de dikkat edin! Cildiniz giydiğiniz kumaşa veya kullandığınız deterjana reaksiyon gösteriyor olabilir.

Gözde kaşıntı, göz kapaklarında şişlik

En yaygın görülen alerjik reaksiyonların başında kaşıntılı ve sulu gözler gelir. Bu semptomlar genellikle polenlerden veya evcil hayvan kepeğinden kaynaklanır.

Yüzünüzde ve vücudunuzun diğer bölgelerinde şişlik varsa buna özellikle dikkat etmelisiniz. Bu büyük ihtimalle alerjen bir yemeğe vücudunuzun gösterdiği reaksiyondur.

Alerjik reaksiyonlar bir haftadan fazla devam ediyorsa, ilaç kullanmanıza rağmen geçmiyorsa doktorunuza danışın!

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 09:54
  1. alerjik reaksiyon
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