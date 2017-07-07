Sincerely Yogurt Türk Girişimcisiyle Büyüyecek

Ablak Holding Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Kübra Nefise Kalkan, Ablak Holding Franchise Geliştirme Direktörü Jeff Young Ablak Holding Operasyon’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Anil Semelbauer ve Medyafors Fuarcılık Genel Müdürü Aycan Helvacıoğlu konuşmacı olarak yer aldığı toplantıda markanın tanıtım lansmanı yapıldı.

Toplantının açılışını gerçekleştiren Ablak Holding Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Kübra Nefise Kalkan; “2009 yılında, sağlığı ön planda tutarak ve topluma hizmet etme isteğine dayanan prensiplerle ilk yerini açan Frozen yogurt markası Sincerely Yogurt, Amerika’da en hızlı büyüyen Frozen Yogurt franchise zinciridir. Zengin ve farklı dondurulmuş yogurt çeşidi, ve 80’in üzerinde malzeme seçenekleriyle Amerika ve Meksika’da oldukça popüler. Şimdi, franchise modeli ile büyüme stratejisi olan markamız, dinamik Türk girişimciler ile birlikte ürününü Türkiye pazarına tanıtacak. Yurtdışında kazandığımız güveni franchise sitemi ile Türkiye’ye taşıyıp, Sincerely’nin eşsiz lezzetini Türkiye ile tanıştıracağız. 2017 sonuna kadar Türkiye’de ilk mağazamızı açarak Ekim’de Bayim Olur musun fuarına katılarak bayilik verebileceğimiz dinamik girişimcilerle buluşmayı hedefliyoruz.”dedi.

Ablak Holding Operasyon’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Anil Semelbaue;” Misyonumuz, dondurulmuş tatlılara sağlıklı bir alternatif olan, fakat geleneksel frozen yogurt markalarından da bir adım ileriye giderek yağsız ve katkı maddesi veya renklendirici içermeyen bir ürün sunmaktadır. Buna ek olarak, öğün alternatifi olabilecek kadar besin değeri yüksek, sağlıklı smoothie ürün grubumuzu da mağazalarımızda yer almakta. Sincerely Yogurt sağlığı için pozitif değişim yapmak isteyen toplumlara tatlı için alternatif sunma konusunda giderek önem kazanan bir marka haline gelmektedir. Mağazalarımız ise, eğlenceli, işlevsel, modern ve rahat tasarım ile dizayn edilmiştir. Alışagelmişin dışında konsept ile geniş ürün yelpazesini birleştirdik.”dedi.

Ablak Holding Franchise Geliştirme Direktörü Jeff Young ise, Nasıl franchise Olurum? başlıklı konuşmasıyla franchise şartlarını dile getirerek markaya dahil olma sürecinden bahsetti. Franchise avantajlarına da değinen Young, “franchise girişimciye kanıtlanmış model, devamlı sunulan destek, tanınmış bir markanın ailesi olmak, hazır sistem gibi pek çok avantaj sağlamaktadır.”dedi. Young, ayrıca franchise için Türkiye pazarının potansiyelinin çok yüksek olduğuna değinerek, Türkiye’de geniş kitlelere ulaşarak pazardaki paylarını arttırmayı düşündüklerini belirtti.

Türkiye franchise pazarı ve dinamikleri ile ilgili bilgi veren Medyafors Fuarcılık Genel Müdürü Aycan Helvacıoğlu, Türkiye franchise pazarı oldukça dinamik ve büyüyen bir pazar. Türkiye ekonomisinin, genç nüfusun çok oluşu ve jeopolitik konumu bakımından dünya pazarlarına yakınlığı gibi üstün özellikleri var. Bu nedenle Türkiye’de yatırım planları olan şirket sayısı da giderek artıyor. Rakamlar da bu büyümeyi destekler nitelikte. Türkiye'de franchise sisteminin büyüklüğü 43 milyar dolara ulaştı. 2017'de yüzde 10 büyüme hedeflenen sistemde 2018 yılında yüzde 15 büyüme bekleniyor. Franchise sisteminin avantajlarının, anlatılabilmesi adına bizlere de büyük bir sorumluluk düşüyor. Fuar ile ilgili de bilgi veren Helvacıoğlu ,Franchise veren markalarla girişimcileri buluşturduğumuz Katılımcı marka, m2 ve ziyaretçi sayısı bazında Avrupa ve Ortadoğu’nun birincisi olma özelliğini taşıyan, Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı bu yıl 12-15 Ekim 2017’de, Medyafors Fuarcılık organizasyonu, UFRAD işbirliği ve Coldwell Banker Türkiye Ana Sponsorluğunda CNR Fuar merkezinde 15.kez düzenlenecek.”dedi.