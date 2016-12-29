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Sincar'da PKK-İran ittifakı! Neyin pazarlığı yapıldı?

İran, Irak ve Suriye üzerinden Akdeniz'e uzanan bir hat oluşturma yolunda ilerliyor.Bu hat üzerinde bulunan Sincar bölgesi ise İran'ın üzerinde yoğunlaştığı yeni bir alan.

Sincar'da PKK-İran ittifakı! Neyin pazarlığı yapıldı?
Eklenme: 29 Aralık 2016, 21:43
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İran'ın Akdeniz'e ulaşma yolunda ilerlediği hat, Sincar'dan Suriye sınırındaki Rabia geçişine devam edip Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin kontrolünde bulunan Kamışlı, Kobani ve Afrin çizgisine uzanıyor.

Irak üzerinden Akdeniz sahiline uzanan bu hat üzerinde bulunan Sincar'ın tam kontrolünü ele geçirmek için İran'ın PKK ile işbirliği yaptığı aktarılıyor.

SÜLEYMANİ'DEN CEMİL BAYIK'A: PKK'YI SİNCAR'A GÖNDERİN

İran Devrim Muhafızları'nın dış operasyonlar birimi Kudüs Güçleri komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ın Süleymani'ye şehrinde PKK lideri Cemil Bayık ile Kasım ayında bir görüşme gerçekleştirdiği basına yansıdı.

Basında yer alan haberlere göre Süleymani, Bayık'tan PKK militanlarını Sincar'a göndermesini ve burada tutmasını istedi.

Süleymani'nin, PKK militanlarının Sicar'da bulunması halinde Bayık'a PKK'ya verdikleri askeri ve maddi yardımı arttırma sözü verdiği aktarıldı.

İranlı komutan ayrıca Bayık'tan Irak'ta İran'ın etkisi altında bulunan yerlerde PKK varlığını arttırmasını istedi.

İkili arasındaki görüşmenin Bağdat hükümetinin, PKK'ya Bağdat'ta askeri ve siyasi merkezler kurmak üzere ofisler tahsis etmesinin hemen ardından gerçekleştirildiği aktarıldı.

PKK-PUK İŞBİRLİĞİ VE İRAN-SURİYE HATTINA SIKIŞAN SİNCAR

PKK, İran destekli ve Celal Talabani'nin partisi olan PUK ( Kürdistan Yurtseverler Partisi) ile Irak'ın Celevle bölgesinde de işbirliği içinde.

PKK militanları, Hamrin dağları ve İran sınırındaki Hanekin bölgesi arasında bulunan Celevle'nin kontrolü ele geçirmek isteyen PUK ile birlikte hareket ediyor.

Hanekin, Celevle yoluyla kuzeybatıdaki Mahmur'a ve oradan da Sincar bölgesine bağlanarak, IKBY'nin resmi sınırlarına paralel bir PKK-PUK koridoru oluşturulmak isteniyor.

Kurulması planlanan bu PKK-PUK koridoru vasıtasıyla İran'dan Suriye'nin kuzeyindeki PKK/PYD oluşumu Rojova'ya uzanan bir hat ile PKK'nın İran'dan Suriye'ye sorunsuz akışı sağlanmış olacak.

Tahran iyi hem PKK ve hem de PUK ile kurduğu ve karşılıklı faydaya dayalı bu simbiyotik ilişki yoluyla IKBY'nin uluslararası tanınırlığı olan bir Kürt devleti kurmasını engellemiş olacak.

PKK'NIN SİNCAR'DAKİ VARLIĞI NASIL DEĞERLENDİRİLDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IŞİD bahanesi ile Sincar'a yerleşen PKK'nın burayı yeni bir Kandil yapmaya çalıştığını buna müsaade edilmeyeceğini açıklamıştı.

Erdoğan geçtiğimiz Kasım ayında yaptığı açıklamada "Şimdi Kandil'in yanında Sincar'ı da terör bölgesi yapmak istiyorlar. Sincar'ı onlara yar etmeyeceğiz. Hesabını da soracağız" demişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 26 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Sincar'ın Musul operasyonunda üçüncü halka olduğuna vurgu yaparak, "PKK'nın oradaki Yezidileri bahane göstererek oraya konuşlanma çabalarının olduğunu görüyoruz, buna asla izin vermeyeceğiz" dedi.

IKBY (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi) Başbakanı Neçirvan Barzani 24 Aralık'ta Sincar meselesi ilgili olarak PKK'nın Sincar'ı terk etmemesi halinde güç kullanacaklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner 27 Aralık'ta yaptığı açıklamada, PKK'nın Sincar'daki varlığının uzlaşı sürecini olumsuz etkilediğini belirterek "ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı PKK'nın Sincar'da herhangi bir rolü olmamalı" dedi.

Timetürk

 
Etiketlerİran'ın AkdenizSuriye
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