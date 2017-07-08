Sincan Yağlı Güreşleri’ne vatandaşlardan yoğun ilgi

Sincan Belediyesi tarafından bu sene 9’uncusu düzenlenen Sincan Yağlı Güreşleri, Türkiye’nin dört bir yanından gelen pehlivanlar kategorilerinde şampiyon olmak için kıyasıya mücadele etti. Sincan Şehir Stadı’nda düzenlenen müsabakaları izlemek isteyen binlerce güreşsever saatler öncesinden stadı doldurdu.

Şölen havasında geçen organizasyonda yağlı güreşlerde başpehlivan, baş altı, büyük orta, küçük boy, küçük orta, deste, tozkoparan, teşvik ve minik dallarında toplam 340 sporcu yer aldı. Etkinlikte15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşlar da unutulmadı. Tribünlerde Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın “15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız” ve “Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum” mesajları dikkat çekti.

“Vatandaşımızın memnuniyeti bizim memnuniyetimiz”

Güreş müsabakalarını Protokol tribünündentakip eden Sincan Belediye Başkanı Tuna, Sincan’da geleneksel hale gelen güreş müsabakalarının gelecek nesillere aktarılması noktasında önemine işaret ederek, “Tabii bu ata sporumuz. Biz de belediye olarak üstümüze düşeni yaptık. Gördüğünüz gibi halkımızın bu spora yoğun ilgisi var. Gençlerimizin de bu ata sporunda kendilerini geliştirmeleri gerekiyor.Vatandaşımızın memnuniyeti bizim memnuniyetimiz. Ata sporumuzu gelecek nesillere aktarmış olacağız“ dedi.