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Sincan caddelerinden gül kokuları yükseliyor

Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, daha yeşil bir Sincan için çalıştıklarını belirterek, ilçeyi mümkün olduğunca çiçeklendirerek güzel bir görüntüye kavuşturmaya çalıştıklarını söyledi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 15:48
Sincan caddelerinden gül kokuları yükseliyor

Sincan’da bahar aylarında açan lalelerin ardından şimdi de gül mevsimi yaşanıyor. Şehrin estetiğine önem veren ve bu alanda önemli çalışmalar yapan Sincan Belediyesi, ilçeyi çiçek bahçesine dönüştürüyor. Park ve refüjlere dikilen güller, yanından geçenleri kokusuyla adeta büyülüyor.

Daha yeşil bir Sincan için çalıştıklarını kaydeden Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "İlçemizi mümkün olduğunca çiçeklendirerek güzel bir görüntüye kavuşturmaya çalışıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, dikim çalışmalarında mevsime uygun çiçekler kullanarak Sincanımızı güzelleştirmeyi sürdürüyor” şeklinde konuştu.

Sincan’ın en güzeline layık olduğunu söyleyen Tuna, gülün dalında güzel olduğunun da altını çizdi.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 15:48
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