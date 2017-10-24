Sincan Belediyesi, sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Sokaklarda yaşayan sahipsiz hayvanların uzman veteriner ekipler tarafından gerekli tüm tedavileri ve sağlık kontrolleri yapılıyor. Hayvanlar, tüm tedavi ve kontrolleri yapıldıktan sonra hayvan severler tarafından sahiplenilebiliyor.

Büyüyen kentsel yaşamın doğal sonucu olarak yaşam alanları daralan, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Sincan Belediyesi devrede… Belediyeye bağlı uzman veteriner ekipleri, sokaklardaki sahipsiz hayvanları toplayarak, bakımlarını ve aşılarını yapıyor. Hayvanlar tüm tedavi ve kontrolleri yapıldıktan sonra hayvan severler tarafından sahipleniliyor. Hayvan sahiplenmeyi teşvik eden uygulamada sahiplenen kişi, hiçbir ücret ödemeden hayvan sahibi olabiliyor.

1635 HAYVANIN TEDAVİSİ YAPILDI

Sincan Belediyesi tarafından 2017 yılının başından bu yana; 200’ün üzerinde hayvan sahiplendirildi, 1635 hayvanın tedavisi ve aşılaması yapıldı, 300’ün üzerinde hayvan ise kısırlaştırıldı.

Vatandaştan gelen taleplere öncelik veren Sincan Belediyesi ihbarları da itina ile değerlendiriyor. Hasta, yaralı veya sahipsiz sokak hayvanları bildirmek isteyen hayvanseverler, Sincan Belediyesi’nin 444 4 762 numaralı çözüm merkezini arayabilir.

“HERKES İÇİN HİZMET”

Sosyal belediyecilik alanında farkındalık oluşturan hizmetler ile adından sıkça söz ettiren Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, herkes için çalıştıklarını söyledi. Başkan Tuna “ Biz, inşa ettikleri ibadethanelere kuşlar için yuvalar yapan, kış aylarında aç kalan yaban hayvanlarını doyurmak için vakıflar kuran bir kültürün mirasçılarıyız. Bu da bize bir sorumluluk yüklüyor. Ayrıca yaşam alanlarımızı paylaştığımız diğer canlılara karşı da görevlerimiz var. Biz belediye olarak imkânlarımız dâhilinde bize muhtaç hayvanlarımızın bakımını yapmaya gayret ediyor onlara sıcak bir yuvanın kapısını açmaya çalışıyoruz” dedi.