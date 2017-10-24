Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sincan Belediyesi, sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Sincan Belediyesi, sokak hayvanları konusunda büyük bir duyarlılık örneği gösteriyor.

24 Ekim 2017 Salı 17:40
Sincan Belediyesi, sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Sokaklarda yaşayan sahipsiz hayvanların uzman veteriner ekipler tarafından gerekli tüm tedavileri ve sağlık kontrolleri yapılıyor. Hayvanlar, tüm tedavi ve kontrolleri yapıldıktan sonra hayvan severler tarafından sahiplenilebiliyor.

Büyüyen kentsel yaşamın doğal sonucu olarak yaşam alanları daralan, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Sincan Belediyesi devrede… Belediyeye bağlı uzman veteriner ekipleri, sokaklardaki sahipsiz hayvanları toplayarak, bakımlarını ve aşılarını yapıyor. Hayvanlar tüm tedavi ve kontrolleri yapıldıktan sonra hayvan severler tarafından sahipleniliyor. Hayvan sahiplenmeyi teşvik eden uygulamada sahiplenen kişi, hiçbir ücret ödemeden hayvan sahibi olabiliyor.

1635 HAYVANIN TEDAVİSİ YAPILDI

Sincan Belediyesi tarafından 2017 yılının başından bu yana; 200’ün üzerinde hayvan sahiplendirildi, 1635 hayvanın tedavisi ve aşılaması yapıldı, 300’ün üzerinde hayvan ise kısırlaştırıldı.

Vatandaştan gelen taleplere öncelik veren Sincan Belediyesi ihbarları da itina ile değerlendiriyor. Hasta, yaralı veya sahipsiz sokak hayvanları bildirmek isteyen hayvanseverler, Sincan Belediyesi’nin 444 4 762 numaralı çözüm merkezini arayabilir.

“HERKES İÇİN HİZMET”

Sosyal belediyecilik alanında farkındalık oluşturan hizmetler ile adından sıkça söz ettiren Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, herkes için çalıştıklarını söyledi. Başkan Tuna “ Biz, inşa ettikleri ibadethanelere kuşlar için yuvalar yapan, kış aylarında aç kalan yaban hayvanlarını doyurmak için vakıflar kuran bir kültürün mirasçılarıyız. Bu da bize bir sorumluluk yüklüyor. Ayrıca yaşam alanlarımızı paylaştığımız diğer canlılara karşı da görevlerimiz var. Biz belediye olarak imkânlarımız dâhilinde bize muhtaç hayvanlarımızın bakımını yapmaya gayret ediyor onlara sıcak bir yuvanın kapısını açmaya çalışıyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 17:40
  1. Sincan Belediyesi

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şimdiye kadar ki en büyük sevkiyat… Böyle gittiler
    1. Şimdiye kadar ki en büyük sevkiyat…..
    2. Darbenin kod adı: Kapadokya
    3. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor…..
    4. 6 ay önce Biden’dan Dündar’a darbe..
    5. Cumhurbaşkanı’ndan Gökçek’e: 2. Kez..
    6. Gökçek sonrası ne olacak? İşte yerine..
    7. Türk askerinin bir diğer adı neden..
    8. İzzetbegoviç: İslam'ın bayrağı..
    9. Annesini ve kardeşini rehin aldı
    10. Trump'ın yüzüne Rus bayrağı fırlattılar!
    11. İşte Türkiye'de en çok satan otomobiller
    12. Meral Akşener'in parti logosu "free"..
    13. Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş..
    14. Türk muhabir ABD Dışişleri Sözcüsü'nü..
    15. Kilo vermek için 5 altın kural
    16. Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 takım tur..
    17. İstanbul'da metrekareye 25-50 kg yağış..
    18. Komandolar 9 yıl sonra orada: '2...
    19. Lucescu ve Emre Belözoğlu'ndan sürpriz..
    20. Birleşik Krallık'tan Rusya'ya tepki
    ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
    ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
    İşte Metrobüs tarihinin en seviyeli tartışması
    İşte Metrobüs tarihinin en seviyeli tartışması
    3 ayda 2 ton mantar üretti
    3 ayda 2 ton mantar üretti
    İbadi'den Türkiye'ye çağrı
    İbadi'den Türkiye'ye çağrı
    AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert yanıt
    AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert yanıt

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.10.2017
    CHP'li belediyeler 'şaklabanlık'ta yarıştı
    CHP'li belediyeler 'şaklabanlık'ta yarıştı
    O ilin yeni belediye başkanı belli oldu
    O ilin yeni belediye başkanı belli oldu