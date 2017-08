Sina’yı İsrail'e satacak!

İsrail’in, darbeci general Abdülfettah el-Sisi yönetimindeki Mısır’a, Sina yarımadasında bazı bölgeleri satın almak için yeni bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

The New Arab internet sitesinin haberine göre Tel-Aviv ile Kahire arasındaki Sina pazarlığına dair ayrıntılara ulaşan Mısır’da yayınlanan el-Masriyun gazetesi, güvenlik güçlerinin baskını sonucu sansüre uğradı. İki ülke arasındaki pazarlığın, Aksa’yı işgal girişimi ve Gazze’ye yönelik yaptırımların ağırlaştırılması ile eşgüdümlü yürütülmesi dikkat çekti. Sina üzerindeki pazarlığın Gazze’ye yönelik işgal planının bir parçası olduğu belirtiliyor. Hamas da dün yaptığı açıklamayla, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Gazze’ye yönelik cezalandırıcı yaptırımlarının, “Filistin’i bölme, Batı Şeria’yı Gazze’den ayırma politikasının bir delili olduğunu” belirtti.

FİLİSTİNLİLERİ SİNA’YA SÜRECEK

El-Masriyun gazetesinin ele geçirdiği bilgilere göre, İsrail, ekonomisi batık Sisi yönetimine, Sina’nın bazı bölümlerini satın almak amacıyla “çekici bir teklifte” bulundu. İsrail planının ikinci safhasında ise, her geçen gün işgalini genişlettiği bölgelerde yaşayan Filistinlileri Mısır’dan satın alacağı topraklara sürmek var. Gazetenin iki taraf arasında gizlice süren pazarlığı ifşa etmesinin ardından Mısır güvenlik güçleri tarafından baskına uğradığı ve haberi yayınlamasının engellendiği, the New Arab internet sitesi tarafından duyuruldu. İsrail’in Sina’ya ilgisi ilk değil. Şubat ayında İsrail İletişim Bakanı Eyub Kara’nın, Tel-Aviv’in Filistinlileri Sina’ya sürme planını Mısırlı yetkililerle istişare ettiği medyaya yansımıştı. Bilindiği üzere Sisi yönetimi daha önce Kızıldeniz’deki Mısır’a ait iki adayı, Suudi Arabistan yönetimine devretmiş, adaların devri yoğun protestolara neden olmuştu.

ABBAS BÖLMEYE ÇABALIYOR

İsrail ve Mısır, Filistin’deki direniş hareketlerini hedef alırken, Mahmud Abbas’ın Gazze’ye yönelik yaptırımları ağırlaştırıcı kararlar alması da dikkat çekiyor. Son olarak Fisiltin İslami direniş hareketi Hamas, “Abbas’ın Gazze’deki Filistinlilere yönelik artırdığı cezalandırıcı uygulamaları, Batı Şeria’yı Gazze’den ayırma siyasetindeki ısrarının bir delilidir” açıklamasını yaptı. Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yayımladığı yazılı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın Filistin ulusal mutabakatının sağlanması için harcanan tüm çabaları boşa çıkardığını belirterek, “Abbas’ın Gazze’deki Filistinlilere yönelik artırdığı cezalandırıcı uygulamaları, Batı Şeria’yı Gazze’den ayırma siyasetindeki ısrarının bir delilidir” ifadesini kullandı. Bilindiği üzere Hamas, Mahmud Abbas’a, Gazze’ye yönelik yaptırımları ön şart olmadan kaldırması halinde, ulusal birlik hükümetinin kurulmasına ilişkin çalışmalara katılacağını belirtmişti. 