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Sınavsız ikinci üniversiteye kimler başvurabilir?

- Lisans düzeyindeki herhangi bir programa ÖSYM tarafından yerleştirilip mezun olanlar

- Uyruklarından biri T.C. olan çift uyruklu vatandaşlardan, yurt dışında lisans seviyesinde yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) denklik belgesi alanlar

- Üniversitelerin lisans düzeyindeki herhangi bir açıköğretim programında halen öğrenci olanlar

- Üniversitelerin lisans düzeyindeki herhangi bir açıköğretim programından mezun olanlar

- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) ile Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyindeki programlara yerleştirilen yabancı uyruklu öğrenciler,

- ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan üniversitelerin lisans düzeyindeki programlarında halen öğrenci olan ya da mezun olanlar

- Lisans düzeyindeki herhangi bir programa Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilip halen öğrenci olanlar

Sınavsız ikinci üniversiteye kimler başvuramaz?

- Herhangi bir üniversitenin lisans düzeyindeki programlarında kaydı bulunmayanlar

- Herhangi bir üniversitenin Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi lisans düzeyindeki programlarından herhangi birinde öğrenci olanlar

- Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde önlisans programı olmaması sebebiyle, üniversitelerin herhangi bir önlisans programlarında öğrenci olanlar

- Herhangi bir üniversitenin lisans düzeyindeki programlarından mezun olamayanlar (kaydı silinenler, ilişiği kesilenler vb.)

- ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almayan yurt dışındaki bir üniversitenin lisans düzeyindeki programlarında öğrenci olan ya da mezun olanlar

- Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde önlisans programı olmaması sebebiyle, üniversitelerin herhangi bir önlisans programlarından mezun olanlar

- Halen herhangi bir üniversitenin lisans düzeyindeki programlarında kayıtlı/mezun olanlar, kayıtlı/mezun oldukları alanla aynı programa kayıt olamazlar, geçiş yaptıramazlar.

(Örn: İktisat öğrencisi/mezunu, iktisat programına kayıt/geçiş yaptıramazlar)