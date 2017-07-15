Sınav öncesi dua ettiler

Türkiye genelinde yapılacak KPSS ÖABT sınavı öncesi sınavlarının iyi geçmesini isteyen öğrenciler ve aileleri, Sur ilçesinde bulunan Hz. Süleyman ve 27 Sahabe Türbesine akın etti. Aileler ve öğrencilerin bazıları dua sonrası türbede oturup dinlenmeyi tercih ederken bazıları ise camide namaz kılmayı tercih etti. Çocukları için dua etmeye geldiğini belirten anne, tüm herkesin çocuklarının sınavının başarılı geçmesini ve emeklerinin boşa gitmemesini dilediğini ifade etti. Türbeye gelen aileler dua sonrası yanlarında getirdikleri lokum ve şekerleri çocuklara dağıttı.