Otobüs AŞ.
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sınav öncesi dua ettiler

Diyarbakır’da yarın yapılacak olan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı’na (ÖABT) girecek öğrenciler ve aileleri dua etti.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:16
Sınav öncesi dua ettiler

Türkiye genelinde yapılacak KPSS ÖABT sınavı öncesi sınavlarının iyi geçmesini isteyen öğrenciler ve aileleri, Sur ilçesinde bulunan Hz. Süleyman ve 27 Sahabe Türbesine akın etti. Aileler ve öğrencilerin bazıları dua sonrası türbede oturup dinlenmeyi tercih ederken bazıları ise camide namaz kılmayı tercih etti. Çocukları için dua etmeye geldiğini belirten anne, tüm herkesin çocuklarının sınavının başarılı geçmesini ve emeklerinin boşa gitmemesini dilediğini ifade etti. Türbeye gelen aileler dua sonrası yanlarında getirdikleri lokum ve şekerleri çocuklara dağıttı.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:16
  1. Türkiye
  2. Diyarbakır
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bulanık’ta “15 Temmuz Destanı”nı unutulmadı
    1. Bulanık’ta “15 Temmuz Destanı”nı..
    2. Kösedağ şehitleri dualarla anıldı
    3. TÜMSİAD Başkanı Çakmak’tan 15 Temmuz..
    4. Kop savunması kahramanları unutulmadı
    5. ‘Kırık çizgilerden memleket..
    6. İHA’nın 15 Temmuz sergisi büyük ilgi..
    7. Manavgat’ta tur minibüsü şarampole..
    8. 15 Temmuz şehidinin adı hatıra..
    9. "15 Temmuz’un ruhunu daima diri..
    10. Gaziantep’te el bombalı saldırgan paniği
    11. TGK 12’nci başkanlar kurulu Tokat’ta..
    12. İdlib’te fırında çıkan yangını İHH..
    13. Şampiyonluk kupasını şehitlere hediye..
    14. Recep Kara, rakibini kısa sürede yere..
    15. "FETÖ gibi dini istismarcılara karşı..
    16. Erzurum Tabipler Odası’ndan 15 Temmuz..
    17. 15 Temmuz kahramanlarının isimleri..
    18. 15 Temmuz konulu karikatür..
    19. Droneler vatan için uçtu
    20. Zincirlikuyu’da toplanan kalabalığın..
    Antalya'da Ömer Halisdemir afişlerini parçaladılar!
    Antalya'da Ömer Halisdemir afişlerini parçaladılar!
    Süleyman soylu: Eyvah oyuna geldik!
    Süleyman soylu: Eyvah oyuna geldik!
    Abdüllatif Şener'den skandal 15 Temmuz paylaşımı
    Abdüllatif Şener'den skandal 15 Temmuz paylaşımı
    CHP 15 Temmuz kararında geri vites yaptı
    CHP 15 Temmuz kararında geri vites yaptı