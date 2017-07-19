Sinan Oğan'ın ihracı netleşti

Sinan Oğan'ın MHP'den ihracına yönelik yaptığı itiraz reddedildi. Oğan'ın ihracı kesinleşti.

MHP'nin Avukatı Yücel Bulut, MHP Merkez Disiplin Kurulu'nun, Sinan Oğan'ın MHP üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına ilişkin kararına karşı; Sinan Oğan tarafından açılan "Disiplin Cezasının İptali" davasının kesin olarak reddedildiğini, bu karar ile Sinan Oğan'ın MHP ile ilgisi ve irtibatının son bulduğunu açıkladı.

Söz konusu mahkeme kararı doğrultusunda Sinan Oğan'ın MHP ile ilgisi ve irtibatının son bulduğu belirtildi.

İlk ihraç kararı değil

MHP Merkez Disiplin Kurulu, Sinan Oğan ile birlikte Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın ihracına karar vermişti.