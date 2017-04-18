Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığı'na aday olacağını açıkladı

MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan, 2019 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şartlar oluşursa Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi.

Seçim sonuçlarını KRT'nin yayınına katılarak değerlendiren Sinan Oğan, 2019 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylık sinyali verdi. AK Parti adayının kazanma ihtimalinin şuan mümkün olmadığını söyleyen Oğan, "Türk milliyetçileri aday çıkaracaktır, şartlar oluştuğu taktirde bu göreve aday olmaktan büyük bir onur duyacağımı ifade etmek isterim" dedi.