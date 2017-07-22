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Sinagog kapısına x-ray cihazı bıraktılar

Ayvansaray’da bulunan AhridaSinagogu önünde toplanan Büyük Osmanlı Derneği üyesi bir grup İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik tutumunu protesto etti. Grup üyeleri, sinagog kapısına temsili olarak x-ray cihazı koydu.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:34
Sinagog kapısına x-ray cihazı bıraktılar

Büyük Osmanlı Derneği üyesi bir grup, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik ablukasını protesto etti. Eyüp Ayvansaray’da bulunan Ahrida Sinagogu önünde toplanan grup, ellerinde pankartlarla İsrail aleyhine çeşitli sloganlar attı. Grup daha sonra sinagogun kapısına temsili olarak x-ray cihazı koyarak basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklama yapan Büyük Osmanlı Derneği Genel Başkanı Bayram Demir, ‘‘İsrail Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’yı özgür bırakmalı. Müslümanlar orada rahatça özgürce ibadetlerini yapabilmeli. Biz yıllarca iç içe yaşamış, yıllarca onlara İslam’ın hoş görüsünü, saygısını, merhametini göstermiş bir milletiz. Aynı hoşgörü, merhamet ve saygıyı İsrail’den bekliyoruz. Ayrıca burada yaşayan, bu sinagoglarda ibadet edenlerden İsrail dernekleri ile bir araya gelip buradan bizden ziyade onların terör devletleri olan terörist İsrail’i uyarmalarını istiyoruz. Bugüne kadar burada ibadet edenlerin ibadetlerine, kıyafetlerine karışılmamıştır. Özgürce ibadet etmişlerdir. Bizim dinimiz de bunu emrediyor. Biz dinimizin emri gereği onlara bu saygı, merhamet ve hoşgörüyü gösterdik. Artık yeter diyoruz, İsrail haddini aşmıştır. Biz Büyük Osmanlı Derneği olarak bunun takipçisi olacağız’’ diye konuştu.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:34
  1. İsrail
  2. Bayram Demir
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