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Sinabung Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde bulunan yanardağda bugün 17 patlama meydana geldi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:30
Sinabung Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde bulunan Sinabung Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçtiği bildirildi.

Ulusal Afet Ajansından yapılan açıklamaya göre, Sinabung Yanardağı'nda bugün 17 patlama meydana gedi.

Patlama sonucu yanardağdan çıkan kül bulutunun yüksekliğinin 4,5 kilometreye kadar ulaştığı belirtildi.

Yanardağın 7 kilometre yakınında yaşayanlar güvenli alanlara tahliye edildi.

Bölgedeki yerleşim alanları yoğun kül kütlesine maruz kalırken, geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yetkililer, yanardağ çevresinde uyarı yaparken yanardağın lav püskürtme tehlikesinin bulunduğunu duyurdu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:30
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