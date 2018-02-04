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Sina Yarımadası'nda bombalı saldırı!

Mısır'ın Kuzey Sina vilayetinde güvenlik güçlerini taşıyan otobüse yönelik bombalı saldırıda 2 polisin öldüğü bildirildi.

04 Şubat 2018 Pazar 15:13
Sina Yarımadası'nda bombalı saldırı!

Mısır'ın yarı resmi gazetesi "Ahbar el-Yevm'in" haberine göre, Kuzey Sina'ya bağlı El-Ariş kentinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce yola yerleştirilen patlayıcının güvenlik güçlerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 2 polis hayatını kaybetti, 5'i yaralandı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Mısır'ın kuzeydoğusundaki Kuzey Sina ilinde bulunan Refah ve El-Ariş kentlerinin bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağının nisan ayına kadar uzatıldığı bildirilmişti.

 

 

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 15:13
  1. mısır
  2. patlama

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