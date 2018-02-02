Şimşek açıkladı: Panda bond'lar geliyor

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Çin`in Panda Bond piyasasından borçlanmayı yakından değerlendiriyoruz" dedi.

Bu sene 6,5 milyar dolarlık dış borçlanma yapacağını açıklayan Hazine, Çin piyasasında Panda Bond, Rusya piyasasında ise Ruble cinsinden tahvil ihracı olanaklarını da değerlendiriyor.

Şimşek, "Yurt dışı borçlanmada piyasa koşullarının uygunluğu çerçevesinde hem coğrafi hem enstrüman çeşitliliğine gitmeye devam etmeyi planlıyoruz. Son yaptığımız Çin ziyareti çok başarılıydı. Şimdi Çin'in Panda Bond piyasasından borçlanmayı yakından değerlendiriyoruz. Ayrıca Rusya piyasasında Ruble cinsinden borçlanma konusunda da temaslarımız var" bilgisini verdi.