Şimdi yayla zamanı

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin 2015 yılında hizmete aldığı Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, yılın 4 mevsimi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Denizli turizmine yeni bir soluk getiren tesis özellikle aşırı sıcakların yaşandığı bugünlerde gerek şehir içinden gerekse şehir dışından gelen vatandaşların akınına uğruyor. Denizli merkezde 40 dereceyi aşan sıcaklarda teleferik ile Bağbaşı Yaylası'na akın eden vatandaşlar 1500 metre rakımda serinlemenin keyfini yaşıyor. Sıcaktan bunalan vatandaşların uğrak yeri olan Bağbaşı Yaylası'na çıkan vatandaşlar gönüllerince zaman geçirmenin yanı sıra burada kendileri için hazırlanan Bungalov evlerde ve çadırlarda konaklama imkanı buluyor. Aşırı sıcaklarda yayla havası alarak doğa ile iç içe olan vatandaşlar yöresel tatların da keyfini çıkarıyor.

Muhteşem manzara

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'na her mevsim yoğun ilgi olduğunu ifade ederek, "Yazın sıcaktan bunalan kışın ise kar görmek isteyen vatandaşlarımız tesisimize akın ediyor. Bu tesisi şehrimize kazandırdığımız için çok mutluyuz. Burası sadece Denizli’ye hitap etmiyor. Şehir dışından da çok talep alıyoruz. Bunun yanında şehrimize yurtdışından gelen turistler de Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylasına ilgi gösteriyor. Özellikle yaz aylarında, havaların aşırı sıcak olduğu zaman vatandaşlarımız soluğu yaylada alıyor" dedi. Başkan Zolan, Bağbaşı Yaylası'na gelen konukların konaklama, restoran, oyun alanları ve çeşitli aktivitelerle dolu dolu zaman geçirdiğini, bölgedeki muhteşem manzaranın görülmeye değer olduğunu ifade etti.