Şimdi yayla zamanı

Kuzey Afrika sıcaklarının etkili olduğu Ege Bölgesi'nde çok sayıda kişi, bunaltan havaya karşı çareyi yayla ve dağlara çıkmakta buldu.

Termometrelerin 40-45 derece aralığına kadar çıktığı Denizli, Aydın, İzmir ve Manisa'da, özellikle öğle saatlerinde kentlerin ana caddelerinde insan yoğunluğunda azalma görülürken, kentleri çevreleyen dağ ve yaylalar ise tercih noktası oldu.

Denizli'de kışın kar, yazın ise doğal klima keyfini yaşamak isteyen kişiler kent merkezinden teleferikle 6 dakikada ulaşılabilen Bağbaşı Yaylası'nı tercih etti.

Sıcaklığın gün içinde 41 dereceye ulaştığı kentte vatandaşlar, gölgelik alanlar ile yaylalara akın etti.

Denizli'nin yanı sıra çevre illerden gelenler, teleferikle bin 500 metreye çıkarak, yaylada doğayla iç içe vakit geçirmenin, piknik yapmanın keyfini yaşadı.

Yaylaya çıkanlar, tercihlerine göre bungalovlarda ya da yörük çadırında konaklayıp, restoran, piknik alanı gibi tesislerden de yararlanıyor.

Çocuklarıyla birlikte yaylaya çıkan Ersoy Türk, kent içiyle yayladaki sıcaklık arasında en az 10 derece fark olduğunu belirterek, "Yayla çok serin. İyi ki gelmişiz. Burası dört mevsim gelinebilecek keyifli bir yer. Doğal bir kliması var." diye konuştu.

Klima altında oturmaktansa

Yaylada piknik yapanlardan Emin Onluk da sıcaktan bunalarak akrabalarıyla birlikte yaylaya çıktıklarını, klima altında oturmaktansa yaylada serinlemeyi tercih ettiklerini, Gülsün Şanlı ise yaz aylarında sıcak günleri mümkün olduğu kadar yaylada geçirmeye çalıştığını söyledi.

Bağbaşı Yaylası'nı görmek için Muğla'nın Ortaca ilçesinden ailesiyle birlikte gelen Kemal Çotur ise yol üzerinde gördükleri teleferiği merak edip yaylaya çıktıklarını, kentin sıcağından kaçtıkları için kendilerini şanslı hissettiklerini bildirdi.

Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Aydın kent merkezindeki bazı vatandaşlar da aşırı sıcak ve nem dolayısıyla Paşa Yaylası'na çıkmayı tercih etti.

Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki 600 metre rakımlı Paşa Yaylası, aşırı sıcaktan kaçan vatandaşların buluşma noktası oldu.

Spil Dağı ve Bozdağ hafta sonuna hazırlanıyor

Manisa'da da Spil Dağı Milli Parkı, serinlik arayanların tercih noktası oldu.

Manisa Milli Parklar Müdürü Halil Ernalçacı, günlük 2 bin kişi kapasitesi bulunan parkın hafta içi olmasına rağmen önemli oranda dolduğunu, hafta sonu kapasitenin üzerinde bir doluluk beklendiğini ifade etti.

Sıcakta çareyi Spil Dağı'na çıkmakta bulanlardan 45 yaşındaki Ali Songur, şehir merkeziyle milli park arasındaki sıcaklık arasında büyük fark olduğunu belirterek, "Ailecek buraya geldik. Çünkü şehir merkezinde çocuklarımız dışarı çıkamıyor, hava çok sıcak." dedi.

İzmir'de adı genelde kış turizmiyle anılan bin 135 metre rakımlı Bozdağ'da da yoğunluk yaşanıyor. Bölgedeki yazlık konutlarla Gölcük kıyısındaki turistik tesislerin hafta sonunda yüzde 100 doluluk oranına ulaşması bekleniyor.