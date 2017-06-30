Şimdi tam ihanet yürüyüşü oldu!

GÖKSEL ÇAĞLAV / ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Adalet” için başlattığı yürüyüşe, PKK ve uzantılarının da destek olması, milliyetçi ve muhafazakâr vatandaşları endişeye düşürdü. CHP Liderinin FETÖ/PDY’nin MİT tır’ları ihaneti nedeniyle “Casusluk” suçundan tutuklanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu için başlattığı “Direniş yürüyüşü”, PKK ve uzantılarının da destek vermesiyle “ihanet yürüyüşüne” dönmeye başladı. Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşüne destek açıklamasında bulunan terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Mustafa Karasu, Adalet Yürüyüşü’nün doğru bir adım olduğunu ifade etti. Terör örgütü elebaşı olumlu bulduğu yürüyüşü takdir edip desteklerken, kanlı terör örgütünü ‘demokrasi güçleri’ olarak nitelendirip, “Eğer bundan sonra demokrasi güçleri ve CHP doğru politikalar yürütüp adımlar atacaksa bu gerçekler bilinmelidir” dedi.

AHMET TÜRK TURP GİBİ

Öte yandan, PKK terör örgütüne üye olmak” ve “Örgüte para aktarma” suçlarından, İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınarak tutuklanan Ahmet Türk yürüyüşe katılacağını açıkladı. HDP’de bir dönem Genel Başkanlık da yapan Türk, 2 ay 10 gün boyunca tutuklu kaldıktan sonra sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edilmişti.

Tahliyesinin ardından CHP’nin eski Genel Başkanı, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal Mardin’e giderek Türk’ü ziyaret etmiş birlikte yemek yemişlerdi. Başlatılan kampanyayla tutukluluğu insani gerekçelerle, hastalığı nedeniyle kaldırılan Türk’ün Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşüne Kandıra’dan katılacak olması, hastalığının jet hızıyla geçtiğini gösterdi.

YÜKSEKDAĞ’SIZ OLUR MU?

Türk, Kılıçdaroğlu’nun “direniş yürüyüşüne” katılma kararından önce eski HDP eş genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ı ziyaret etti. Figen Yüksekdağ hakkında da, “PKK terör örgütüne üye olmak ve örgüt propagandası yapmak” suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Yüksekdağ bir konuşmasında, “Partimiz için ‘sırtını terör örgütüne dayayan HDP’ diyorlar, anlamayanlara cevap veriyorum, biz sırtımızı YPJ’ye, YPG’ye ve PYD’ye yaslıyoruz bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz. Sırtımızı kime yasladığımızı söylüyoruz, bundan sonra da yaslamaya devam edeceğiz” diyerek terör örgütü ve uzantıları ile ne kadar yakın olduklarını ortaya koymuştu.