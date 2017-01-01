Şimdi Sıra Tercihte

Değişiklikler Yılındayız

Türkiye’de üniversite sınavı mutlaka yeniliklerle kapımızı çalıyor. Buna karşılık düzenli çalışan adaylar için hedefe ulaşmada her sınav ayrı bir keyfe dönüşebiliyor. Onlar için en büyük sıkıntı çoğu kez zaman darlığı ve seçme şansları için önlerine çıkan fırsatların günden güne artması. Bu yılki sınavları değerlendiren uzmanlar sınavın zorluk derecesinden ziyade farklılıklara dikkat çekmişlerdi. Özellikle de açık uçlu soru modellemesinin ilk kez uygulanması adaylar için de bir yenilik oldu. Her bir testi ayrı ayrı analiz eden uzmanların görüşleri günlerce konuşuldu. Genel itibarıyla tüm testlerde bilgi ağırlıklı ve birden fazla konu arasında bağlantı kurulmasını gerektiren soruların gelmesi dikkat çekti.

Yerleştirme nasıl yapılacak?

Her adayın sınav sonuç belgesinde 12 farklı ham puanı ve OBP’nin eklenmesi ile 12 farklı yerleştirme puanı bulunacak. Adaylar istedikleri bölümleri sınav sonuçlarında yer alan yerleştirme puanlarına göre yapacak.

Adayların LYS puan türleriyle öğrenci alan lisans programları ile YGS puanıyla öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmeleri için LYS’den 180 ve üzeri puan almaları gerekiyor. 180 barajını aşamayan adaylar sadece meslek yüksekokulu lisans programları, açıköğretim programları ve YGS puanıyla öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilecekler. Yine özel yetenekle öğrenci alan programlara ön kayıt yaptırabilmek için de YGS puan türünde 150 puan almak yeterli olacak.

Bu yıl 2017 YGS’ ye 2 milyon 162 bin 895 aday katılmış ve bu adayların yüzde 70.91’ i LYS’lere girmeye hak kazanmıştı. Yani 350 bine yakın aday 150-180 puan aralığında kaldı. LYS’ye katılamayan bu adaylar şimdi önlisans bölümlerini, açıköğretim bölümlerini ve yetenek sınavıyla öğrenci alan 4 yıllık lisans bölümlerini tercih edebilecekler. 2017 YGS’nin sonuçları ile geçen yılların sonuçları karşılaştırıldığında LYS’ ye katılan öğrenci sayısında ciddi azalma olduğunu görmekteyiz. Meslek Lisesi mezunu öğrencilerinin sınavsız geçiş hakkının kaldırılmasıyla 150-180 puanı arasında kalan 350 bine yakın öğrenci için doğru tercih ve kariyer danışmanlığı daha da önem kazandı.