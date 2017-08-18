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Şimdi de Trump istifa edecek iddiası!

ABD Başkanı Donald Trump'ın 1987 yılında yayımlanan ve çok satan "The Art of The Deal" adlı kitabın hayalet yazarı Tony Schwartz, Trump'ın başkanlıktan istifa edeceğini iddia etti.

18 Ağustos 2017 Cuma 20:56
Şimdi de Trump istifa edecek iddiası!

Söz konusu iddia, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1987 yılında yayımlanan ve çok satan"The Art of The Deal" adlı kitabın hayalet yazarı Tony Schwartz'dan geldi. Schwartz, Trump'ın başkanlığının fiilen bittiğini söyledi.

Twitter hesabında öngörülerini paylaşan Schwartz, Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'nin seçim kampanyası ekibiyle Rusya arasındaki bağlara ilişkin soruşturmanın bitmesinden önce istifa edeceğini öne sürdü.

Yazar "Trump'ın başkanlığı fiilen bitti. Yıl sonuna kadar görevde kalırsa şaşarım. Sonbaharda ya da daha öncesinde istifa edebilir" dedi.

Trump'ın etrrafındaki çemberin "ışık hızıyla" daraldığını vurgulayan Schwartz, "Trump istifa edecek ve Mueller ile Kongre ona seçenek bırakmadan zafer ilan edecek"ifadelerini kullandı.

Eski FBI Başkanı Robert Mueller, ABD'de Rusya soruşturmasını yürütüyor.

TRUMP İLE 18 AY GEÇİRMİŞ

Trump'ın çok satan kitaplar listesine giren anı kitabı için Tony Schwartz, iş adamı Trump'la 18 ay geçirmişti. Tony Schwartz geçen yıl seçim kampanyası sırasında The New Yorker dergisine konuşmuş, Trump ile iş ilişkisinden dolayı pişman olduğunu söylemişti.

Schwartz, "Trump'a daha geniş bir ilgiye neden olduğum ve onun olduğundan daha çekici görünmesine katkı sağladığım için derin bir pişmanlık duyuyorum" demişti.

Kaynak: BBC Türkçe

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 20:56
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