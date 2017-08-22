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Şimdi de o ülkenin başına bela oldu… Kriz giderek büyüyor!

İtalya Sağlık Bakanlığı, inceleme çalışmaları kapsamında toplatılan 114 yumurtadan 2'sinde böcek ilacı fipronilli bulunduğunu bildirdi.

22 Ağustos 2017 Salı 00:05
Şimdi de o ülkenin başına bela oldu… Kriz giderek büyüyor!

İlk olarak Hollanda'da ortaya çıkan Belçika'da patlak veren zehirli yumurta skandalı bu sefer de İtalya'ya sıçradı. İtalya Sağlık Bakanlığı, yumurtaların incelenmek üzere toplatıldığını, 114 numuneden 2'sinde böcek ilacı fipronilli bulunduğunu bildirdi. Öte yandan, Hollanda ortaya çıkan yumurta skandalı 19 ülkeye yayılırken, 150 çiftlik geçici olarak kapatılmıştı.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 00:05
  1. italya
  2. zehirli yumurta
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