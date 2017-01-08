Şimdi de ikinci zevzeklik… ABD büyükelçiliği bakın ne paylaştı

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ABD'nin Ankara büyükelçileri hep özel yetenekli kişilerden seçilirdi. Ancak Francis Ricciardone ve halefi John Bass'la bu tarih oldu.

Biri 'Acemi elçi' olarak görevden alınırken, Bass'ın gideceği belli oldu. Ancak Amerikan Büyükelçiliği, algı yöntemleriyle kandırdıkları Amerikalılar'la Türk halkını bir tutma hatasını yaptı. Perşembe günü durup dururken ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, 12 Mart 1971 darbesinden sonra askerlerin başbakanlığa taşımasından sonra 'Balyoz' harekatını başlatan, 19 Temmuz 1980'de suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Prof. Nihat Erim'in dönemin ABD Başkanı Richard Nixon ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşmasının mesajı net olarak görüldü. Başbakan Binalı Yıldırım, bu paylaşıma "zevzeklik" dedi.

İşte o Amerikan Büyükelçiliği, dün de yeni bir zevzekliğe imza attı. ABD Büyükelçiliği'nin açıklamasında paylaşımın rutin olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Dün Başbakan Nihat Erim ve Başkan Nixon'ın bir görüntüsünü yayınladığımız haftalık #tbt serimizin amacı bazıları tarafından merak edildiği görülmektedir. Bu son paylaşım, her perşembe günü #TurkAmerikanDostlugu etiketiyle paylaştığımız arşiv fotoğrafları serimizden bir parçadır.

Bu projenin amacı Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki uzun ve dayanıklı dostluğa dikkat çekmektir. Serimiz kapsamında diğer yaptığımız paylaşımları aşağıda görebilirsiniz. Bu paylaşımlar önümüzdeki perşembe günü de devam edecektir...

Bu açıklama sosyal medyada 'ikinci zevzeklik' olarak yorumlandı. Sert tepki alan yeni açıklamayla ilgili yorumlar şöyle:

YÜZDE 99 GÜLÜYOR SİZE

* Gülen ve onun üyesi gayrimeşru çocuklarınız bile bu açıklamaya inanmaz.

* Her terör örgütünün altından çıkmaya daha ne kadar devam edeceksiniz acaba?

* Türkler'in yüzde 99'u sizin nasıl sinsi olduğunuzu biliyor. Yüzde 1 ise, sizin gayrimeşru çocuklarınız zaten.

* Yeni saldırıların yerini ne zaman söyleyeceksiniz? CIA, bu konuda İncirlik'te çalışıyor galiba?

* Burası, ABD'nin 51. Eyaleti değil. İncirlik için de hatıra fotoğraflarını çektirmeye başlayın.

* Terör örgütlerine destek verin, 'Terör devleti USA' dediğimiz zaman bozulun. Yok öyle yağma.

* Topunuz gelin bekliyoruz. Eski Türkiye yok Bass efendi.

* İçerdekİ Amerikan uşaklarının tasmasını bırakın. Bırakmazsanız, o ipi de keseriz.

* İkinci zevzeklik geldi. Bu açıklama hakikaten zevzeklik.

MEDYUM GİBİLER!

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin en büyük özelliklerinden biri de, Türkiye'deki saldırıları yüzde 100 başarılı tahmin etmesi. Elçilikte medyumlar mı var bilinmez ama terör saldırıları konusunda uyarı yaptığı zaman dikkat etmek şart.

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