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Şimdi de iki kıta arasına 'Yaya Yolu Tüneli'

Üsküdar-Kabataş arasında yayaların ve bisikletlilerin geçeceği “İstanbul Boğaziçi Bulvarı” için sondaj çalışmaları başladı.

Şimdi de iki kıta arasına 'Yaya Yolu Tüneli'
Eklenme: 28 Aralık 2016, 08:48
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Şimdi de iki kıta arasına 'yaya yolu tüneli.' Üsküdar-Kabataş arasında yayaların ve bisikletlilerin geçeceği “İstanbul Boğaziçi Bulvarı” için sondaj çalışmaları başladı.

Proje, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Kadir Topbaş’ın, ustalık dönemi vaatlerinden biriydi.

İBB şirketlerinden BİMTAŞ, “Taahhüt Altında Bulunan Kabataş-Üsküdar Arası Boğaz Geçiş Yaya Tüneli Deniz ve Kara Sondajlarının Yapılması Hizmet Alım İşi” adı altında yaptığı  sondaj ihalesini, merkezi Ankara’da bulunan Envy Enerji ve Çevre Yatırımları AŞ, 7 milyon 500 bin liraya üstlendi.

DENİZİN 20 METRE ALTINDAN GEÇECEK

Kadir Topbaş’ın 2019 yılında sona erecek üçüncü dönemi bitene kadar hayata geçirmeyi planladığı, denizin 20 metre altından geçecek iki katlı yaya tünelinin üst katından yayalar ve bisikletliler geçecek. Alt katından ise lastik tekerlekli, elektrikli  araçlar yolcu taşıyacak.

 

 

 
Etiketlerİki kıta arası yaya yoluyürüme tüneliÜsküdar-Kabataş arasıprojeboğazdan yaya tüneli
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