Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şimdi de hasta buzağısıyla fotoğraflarını paylaştı

Rize'nin İkizdere İlçesi'nde yeni doğum yapan keçiyi sırtına aldığı fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla gündeme gelen Hamdu Sena Bilgin (12), hasta buzağısı ile bir fotoğraf paylaştı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 15:25
Şimdi de hasta buzağısıyla fotoğraflarını paylaştı

İkizdere'ye 10 kilometre uzaklıktaki Yağcılar Köyü'nde, hayvancılıkla geçimini sağlayan Atilla Bilgin´in 5'inci sınıf öğrencisi kızı Hamdu Sena Bilgin´in yaşadıkları, keçileri barınaktan çıkarmasıyla başladı.

Evden uzaklaşırken, keçilerden biri doğum yapmaya başlayınca koşarak eve dönen Hamdu Sena, okul çantasını aldıktan sonra doğum yapan keçinin yanına geldi.
Keçiyi sırtına alan, yavrusunu da 'Tomi' isimli çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyan Hamdu Sena, karla kaplı dik yoldan evine doğru yürüdü.
Bu sırada, Ali Rahman (15) da kız kardeşinin fotoğrafını çekti. Fotoğraf, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak, beğenildi.

YENİ FOTOĞRAFLARI BEĞENİ TOPLUYOR

Hamdu Sena, sosyal medyadaki son paylaşımında ise hasta buzağıyı yatağına aldığı fotoğrafına yer verdi. 'Buzağım hasta, bugün birlikte yatma kararı aldık´ notuyla soysal medya üzerinden paylaşılan fotoğraf, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi.

Hamdu Sena´nın hayvanlarla geçirdiği anları yansıtan fotoğraf kareleri de yine sosyal medyada ilgi görüyor.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 15:25
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BAE-Amerika ortak askeri tatbikatı sona erdi
    1. BAE-Amerika ortak askeri tatbikatı..
    2. İstanbul'da yarın bu yollar kapanacak
    3. Valilikten flaş açıklama: Büyük..
    4. Kartal transferi KAP'a bildirdi!
    5. Ilgaz Dağı doldu taştı!
    6. Terör örgütünden Amerika'ya Afrin..
    7. PYD'den ABD'ye Afrin tehdidi
    8. Giresun merkezli FETÖ Operasyonu: 24..
    9. 'Vaktiyle tipi bozuk bir adama ihtiyaç..
    10. Reyhanlı'da LPG istasyonuna roketli..
    11. TTB üyesi 11 kişi hakkında soruşturma..
    12. "Filistinli cesur kız"ın yargılanması..
    13. Ünlü mankenin babası deniyordu!..
    14. Şehitin vasiyeti için ilk kazma vuruldu!
    15. Aksaray’da seccadenin arasından çıktı!..
    16. İzmir'in Urla ilçesinde getirilen..
    17. Rakibine tüküren futbolcuya ceza!
    18. 17 kat arttı, Google'da Donald Trump'ı..
    19. Ahmet Davutoğlu: Omuz omuza vermeliyiz
    20. Adıyaman’da 2 otomobil çarpıştı: 6..
    İran'dan flaş çıkış: Türkiye Afrin'de İsrail ile savaşıyor
    İran'dan flaş çıkış: Türkiye Afrin'de İsrail ile savaşıyor
    PKK sevici Deniz Naki'den Türkiye kararı
    PKK sevici Deniz Naki'den Türkiye kararı
    MİT önemli bilgilere ulaştı! Teröristler Afrin'de...
    MİT önemli bilgilere ulaştı! Teröristler Afrin'de...
    Burseya Dağı'nda ortaya çıktı! Örgüt, militanlarına bunu dağıtmış
    Burseya Dağı'nda ortaya çıktı! Örgüt, militanlarına bunu dağıtmış
    CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!
    CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    İhanette son nokta! PKK'ya istihbarat veriyorlar
    İhanette son nokta! PKK'ya istihbarat veriyorlar
    Katil Esed'den şoke eden hamle! Türk askeriyle savaşmaları için gönderdi
    Katil Esed'den şoke eden hamle! Türk askeriyle savaşmaları için gönderdi