Şimdi de Görmez'e iftiraya başladılar

Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'e görevden ayrılmadan önce sosyal medyada başlatılan karalama kampanyası iftiralarla sürdürülüyor.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında gece boyunca Görmez Hoca'nın telefonunun kapalı olduğu, Diyanet'in FETÖ'nün hain kalkışmasına karşı harekete geçme konusunda geç kaldığı, sela talimatını bile medyadaki çağrılar üzerine verdiği iddiaları bazı Twitter hasapları üzerinden sürekli gündemde tutuluyor. Ancak TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun raporu, o geceye ait televizyonkanallarının kayıtları ve Diyanet'ten imamlara gönderilen talimat iddiaları çürütüyor.

DİYANET O GECE AKTİF ROL OYNADI

Diyanet'in komisyon raporunda, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminin bastırılmasında en aktif rol alan kurumlardan birinin Diyanet İşleri Başkanlığı olduğuna dikkat çekiliyor. Yaşanan hareketliliğin bir darbe girişimi olduğunun anlaşılması üzerine Görmez Hoca'nın hemen harekete geçtiğinin altı çiziliyor.

DİYANET'TE KRİZ MASASI KURULDU

Buna göre, saat 22.45’te dönemin Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in talimatıyla Başkanlıkta Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar’ın koordinesinde Strateji Geliştirme Daire Başkanı Doç. Dr. Mustafa Sarıbıyık, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Vekili İsmail Palakoğlu, Özel Kalem Müdürü Oğuzhan Dinler, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Halil Erdoğan, Daire Başkanı Yıldıray Kaplan’dan oluşan bir kriz masası hazır hale getirildi.