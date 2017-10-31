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Şimdi de Fatih’i zehirleyecek

Akit’in haberlerinin ardından velilerinin büyük tepki gösterdiği PKK’lı Helin Doğan, tayin talebinde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı ise bu talebi onayladı.

31 Ekim 2017 Salı 07:20
Şimdi de Fatih’i zehirleyecek

PKK propagandasını yapmak suçundan hapis cezası bulunan Siyavuşpaşa İlkokulu öğretmeni Helin Doğan’ın ihracı beklenirken, kendi isteği üzerine daha konforlu bir okula atamasının yapıldığı ortaya çıktı. Siyavuşpaşa İlkokulu’nda öğrenci velilerinin büyük tepki gösterdiği PKK’cı Helin Doğan’ın bundan böyle Fatih’teki Engin Sever Anaokulu’ndaki minik yavruların zihinlerini zehirleyeceği öğrenildi. Keyfi tayinin, bozkurt işareti yapan öğretmen Ö.D.’nin Diyarbakır’dan sürülmesi sürecine denk gelmesi ise manidar karşılandı.

AKİT DEŞİFRE ETTİ, VELİLER BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/144 esas ve 2016/158 kararı ile PKK terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Helin Doğan hakkında İstanbul Valiliğince yürütülen soruşturmada MEB’e “ihraç” tavsiyesinde bulunulmuştu. Akit’in deşifre ettiği PKK yanlısı Helin Doğan’la ilgili gazetemizde çeşitli tarihlerde yayınlanan haberler üzerine Siyavuşpaşa İlkokulu öğrencilerinin velileri, Doğan’a büyük tepki gösterdi. Edinilen bilgilere göre, Siyavuşpaşa İlkokulu’nda anasınıfı öğretmenliği yapan Doğan’dan büyük rahatsızlık duyan veliler, okul idaresine birçok şikayet ulaştırdı. Çocuklarının körpe dimağlarının PKK’cılıktan hapis cezası almış bir sözde öğretmen tarafından iğdiş edilmemesini isteyen veliler, rahatsızlıklarını her fırsatta dillendirdiler.

KONFORLU TAYİN

PKK’cı öğretmen Helin Doğan, yoğun tepkiler üzerine 2017-2018 eğitim öğretim dönemi için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) “il içi isteğe bağlı tayin” istedi. Helin Doğan’ın tayin talebi, MEB tarafından kabul edildi. Siyavuşpaşa İlkokulu’ndaki görevinden ayrılan Doğan, Fatih’teki Engin Sever Anaokulu’nda görevlendirildi. Doğan, Engin Sever Anaokulu’ndaki görevine 18 Eylül 2017’de başladı. PKK’nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle hapis cezası alan, sosyal medya hesabından devlete tehditler savuran, İstanbul Valiliğince ihracı istenmesine rağmen görevde tutulan Helin Doğan’ın kendi isteğiyle ve daha konforlu bir okula tayin edilmesi şaşkınlığa yol açtı. İhraç edilmesi beklenen öğretmen Helin Doğan’ın kendi isteğiyle tayin olacak kadar rahat hareket edebilmesi, “Bu kadının arkasında kim var?” sorusunu gündeme getirdi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 07:20
  1. Helin Doğan
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