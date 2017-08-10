Şimdi de doktor şiddeti! Suriyeli kadına vicdansızca saldırdı… Nedeni ise daha büyük skandal

Olay, Ankara Numune Eğitim ve Araştıma Hastanesi Yanık Merkezinde Nebile El Mahmud isimli Suriyeli genç bayanın derisine yapışan sargı bezleri açılırken çektiği acılardan dolayı inlemesinin ardından gerçekleşti.

Saldırgan doktorun kimliği teşhis edilerek Ankara Numune Eğitim ve Araştıma Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlusu ve Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet Çınar Yastı olduğu tespit edildi.

Nebile El Mahmud’un savaştan önce Suriye’de Mühendislik görevini yürüten kocası ‘eşinin gözleri önünde yumruklanmasının’ ardından ‘sorumluluğu üzerlerine aldıklarına dair’ belgeyi imzalayarak hastaneden ayrıldı.

Suriyeli ailenin dramıyla ilgilenen Türk vatandaşının ısrarına rağmen Türkiye’de tedavi olmaktan vazgeçerek ülkesine dönmek isteyen Suriyeli çift ‘izzetinin ayaklar altına alındığını hissettiğini’ ifade ederek “gözlerimin önünde doktor eşimi yumrukladı. Durmam asla burada zilletle yaşamaktansa kendi beldemde şerefimle ölmeyi tercih ederim” dedi.

Çıkış işlemlerini tamamlayan Suriyeli aile tekrar ülkelerine döndü.

Yaşananlar sonrasında Sağlık Bakanlığı ne tür yaptırımlar uygulayacağı da merak konusu oldu.