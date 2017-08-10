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Şimdi de doktor şiddeti! Suriyeli kadına vicdansızca saldırdı… Nedeni ise daha büyük skandal

Ankara Numene Hastanesi’nden vicdanları yaralayan bir haber geldi. Suriye’den savaş mağduru olarak Türkiye’ye tedavi görmeye gelen 1991 İdlib doğumlu Nebile El Mahmud, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bedenindeki yanık acıları nedeniyle inlediği için Prof.Dr. Ahmet Çınar Yastı tarafından yumruklanarak darp edildi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 13:38

Olay, Ankara Numune Eğitim ve Araştıma Hastanesi Yanık Merkezinde Nebile El Mahmud isimli Suriyeli genç bayanın derisine yapışan sargı bezleri açılırken çektiği acılardan dolayı inlemesinin ardından gerçekleşti.

Saldırgan doktorun kimliği teşhis edilerek Ankara Numune Eğitim ve Araştıma Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlusu ve Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet Çınar Yastı olduğu tespit edildi.

Nebile El Mahmud’un savaştan önce Suriye’de Mühendislik görevini yürüten kocası ‘eşinin gözleri önünde yumruklanmasının’ ardından ‘sorumluluğu üzerlerine aldıklarına dair’ belgeyi imzalayarak hastaneden ayrıldı.

Suriyeli ailenin dramıyla ilgilenen Türk vatandaşının ısrarına rağmen Türkiye’de tedavi olmaktan vazgeçerek ülkesine dönmek isteyen Suriyeli çift ‘izzetinin ayaklar altına alındığını hissettiğini’ ifade ederek “gözlerimin önünde doktor eşimi yumrukladı. Durmam asla burada zilletle yaşamaktansa kendi beldemde şerefimle ölmeyi tercih ederim” dedi.

Çıkış işlemlerini tamamlayan Suriyeli aile tekrar ülkelerine döndü.

Yaşananlar sonrasında Sağlık Bakanlığı ne tür yaptırımlar uygulayacağı da merak konusu oldu.

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 13:38
  1. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  2. Nebile El Mahmud
  3. Prof.Dr. Ahmet Çınar
  4. Hitit Üniversitesi
  • BurakBurak36 dk önce
    Zilletle yaşamaktansa memleketinde şerefinle ölmeyi zillete düştükten sonra mı söylüyorsun gafil!
  • vatandaş rızavatandaş rıza39 dk önce
    O doktor AK partisine yakınsa hiçbir işlem yapılmaz veyahut "uyariyla" olay kapatılır vesselam.
  • gokhan beyazgokhan beyaz43 dk önce
    bunu şehadetten kacarken dusuneceksin.muslumanliktasehitlikten kacmak yok.olursen sehit kalirsan gazi olursun.kendi milletini birakip ulkeni terk etmek en buyuk vatan hainligidir.baska yerde pisi pisine olmektense Allah yolunda şehadeti tercihh etmelisiniz....Durmam asla burada zilletle yaşamaktansa kendi beldemde şerefimle ölmeyi tercih ederim” dedi.
  • hercaihercai45 dk önce
    Deriye yapisan sargi da acitir cikarirken, sunnet oldugumda benim de basima gelmisti, sunnetciye ve babama kfr etmistim hatta daha 7 yasindayken.
  • Yusuf Yusuf 47 dk önce
    Umarim bu vicdansiz balinanin sonu surieli aileden bin beter olur. Cunku Allaha sukur herseyi kaydeden melekler var.
  • Ahmet dmrcAhmet dmrc48 dk önce
    Doktor ları adli şekilde korumaya devam onlar hiç hata yapmaz.sonra doktorları şiddet yersen
  • Bila MeymenetBila Meymenet51 dk önce
    Bu herif ihsan solaçık' a benziyor! Aga gördüğün yerde kaç!
  • Azer ZerguzAzer Zerguz52 dk önce
    İçimizde arabın yaralısına da itkiyle bakan eğitimli insanlar, adı doktor kendisi hasta insanlar da vardır. Özveriyle hizmet eden sağlık personeline saldıranlar gibi, bu namussuzların da yaptıkları yanlarına bırakılmamalıdır. Sağlık Bakanlığı olayı inceleyip gerçekten böyle bir haksızlık yaşanmışsa o hasta doktoru rezil rüsva etmeldir.
  • AsenaAsena54 dk önce
    İnsanlğından utan, insan müsveddesi .
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