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“Şimdi adalet balans ayarı yapıyor”

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 28 Şubat davasına ilişkin, “Tankları yürüterek balans ayarı yapmak isteyenlere adalet balans ayarını şimdi yapıyor” dedi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 03:40
“Şimdi adalet balans ayarı yapıyor”

Elazığ’a temaslarda bulunmak gelen Malkoç, rahmetli Necmettin Erbakan’ın yanında olduğunu ve onun uğradığı haksızlıklara ve ızdıraplara şahit olduğunu dile getirerek şöyle konuştu: “Bir general, haddini bilmez bir insan kalktı Başbakan’a küfür etti, sövdü. Dönemin Genelkurmay Başkanı’na müracaat edildi, ‘Gerekirse daha ağırını yaparız’ dedi. Erbakan Hocamıza Genelkurmayın koridorlarında düşük rütbeli, bu milletin ve TSK’nın geçmişini ve geleceğini temsil etmesi mümkün olmayan haysiyeti kırık insanlar omuz attı. Başbakana tankları yürüterek balans ayarı yapmak isteyenlere adalet balans ayarını şimdi yapıyor. O açıdan savcının mütalaası dosyaya da uygundur, gayet yerindedir.”

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 03:40
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • MeryemMeryem13 sa önce
    Şimdi yeni bir muhabbet var Ergenekon balyozcular laf söylediğinde, fetöcü yaftası yapıştırıyorlar.Aynı CHP'li lerin a ke peli yaftası (küfür eder) gibi.Fetö yargıladıysa masumdur imajı için herhalde.83lüyüm ve eğitim/ ekonomi/inanç/ bitmeyen terör baskısını herkes kadar iliklerimde hissettim. Şimdi bildiğinden şüphe ettiren konuşmalara azıcık cevap verince yafta hazır "ablamısın?"
  • HakanHakan14 sa önce
    Kes sesini.bir tane hapiste 28 şubat mağduru gostersene.
  • Ahmet turanAhmet turan14 sa önce
    Bu çevik bir denen dümbüğün Fetöden farkı yok, verin müebbeti
  • YavuzYavuz14 sa önce
    Çeviki halkın eline verin, ona bi rod balans ayarı yapsın. Bakalım halkın silahını, halka çekmek nasıl oluyormuş! Ama benim ümidim yok. Çünki hiçbir yahudi ve mason bu sistemde ceza almaz. Aklanıp paklanıp çıkarlar, tıpkı kerkenekon davasında olduğu gibi!
  • TcTc15 sa önce
    O işleri yapanlar yegane cezalarını dünyada çekselerde ahirette Erbakan Hocanın hakkını nasıl ödeyecekler. Ahiret inancı olmayıpta dünyayı bildiklerinden ibaret sayanlar ki onlara kayanın selamı var. Vay onların haline.
  • Emekli48Emekli4815 sa önce
    28 Şubat da 10-15 yaşında olanlar ve 1997 den sonra doğanlar şimdi ki huzurlu ortamı görünce 28 Şubatı anlamaz. O günlerde çalışanlarCuma namazlarına bile gidemez oldu. Bunları ve başörtüsü zulmünüiyi anlatmak lazım.
  • Ömer gencÖmer genc15 sa önce
    Sayın Malkoç icraat yapın 28 Şubat bin yıl mı sürecek.En azından milletin dava açma hakkı yolunu açın.Yada siz birşey yapın.
  • Ömer gencÖmer genc15 sa önce
    Şeref bey hala hata yapmaya devam ediyor.28 Şubat mağdurlarının HAKLARINI arayın hala serzenis yapıyorsunuz.Sürekli bir şikayet ve mazeret ne zaman Çözüm ureteceksin sayın Malkoç...
  • Az laf çok işAz laf çok iş16 sa önce
    Maalesef buna benzer bir çok şeyin yaşandığını duyduk başkalarından. Çok ayıp. Böyle asker olamaz.
  • Ali kocAli koc17 sa önce
    Hala hapiste olan hakki yenmis 28subat magdurlari ne olacak????????????
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