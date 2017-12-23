“Şimdi adalet balans ayarı yapıyor”

Elazığ’a temaslarda bulunmak gelen Malkoç, rahmetli Necmettin Erbakan’ın yanında olduğunu ve onun uğradığı haksızlıklara ve ızdıraplara şahit olduğunu dile getirerek şöyle konuştu: “Bir general, haddini bilmez bir insan kalktı Başbakan’a küfür etti, sövdü. Dönemin Genelkurmay Başkanı’na müracaat edildi, ‘Gerekirse daha ağırını yaparız’ dedi. Erbakan Hocamıza Genelkurmayın koridorlarında düşük rütbeli, bu milletin ve TSK’nın geçmişini ve geleceğini temsil etmesi mümkün olmayan haysiyeti kırık insanlar omuz attı. Başbakana tankları yürüterek balans ayarı yapmak isteyenlere adalet balans ayarını şimdi yapıyor. O açıdan savcının mütalaası dosyaya da uygundur, gayet yerindedir.”