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Şimdi ABD düşünsün!

ABD'li yetkililer, Kuzey Kore'nin ABD'ye ulaşma kapasitesindeki bir balistik füze geliştirme çalışmaları kapsamında yeni bir roket motoru denediğini açıkladı.

23 Haziran 2017 Cuma 10:26
Şimdi ABD düşünsün!

Açıklama, Washington ile Pyongyang arasındaki, Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirme programıyla ilgili gerilimin yükseldiği bir süreçte geldi.

ABD'de Donald Trump yönetimi, konuyu hükümet gündeminin en üst sıralarına yerleştirmiş durumda.

Uluslararası çaptaki tepkilere karşın Kuzey Kore, kıtalararası nükleer başlıklı füze geliştirme amacıyla füze denemelerine devam ediyor.

ÜRETİLECEK FÜZE ABD'YE ULAŞMA KAPASİTESİNE SAHİP

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, bazı haber ajanslarına konuşan ve isim vermeyen ABD'li yetkililer, son motor denemesinin Perşembe günü yapıldığını ve bunun, ABD'ye ulaşabilecek kıtalararası balistik füze motorunun üretiminin bir aşaması olabileceğini belirtti.

HALİHAZIRDA GÜNEY KORE VE JAPONYA'YI RAHATLIKLA VURABİLİR

Kuzey Kore'nin hâlihazırda üretebildiği füzeler, ABD'nin askeri gücünün de bulunduğu Güney Kore ve Japonya'ya ulaşma kapasitesine sahip. Ancak Kuzey Kore'nin, ABD'ye ulaşabilen füze geliştirmede ne aşamada olduğu bilinmiyor.

ABD ÇİN'İ UYARMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Çarşamba günü, "Çin'in bölgedeki yeni gerilimleri önlemek istiyorsa Pyongyang'a daha fazla diplomatik baskı uygulaması gerektiğini" söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore krizini diplomatik yollarla çözmek istediğini söylemekle birlikte daha önce yaptığı bir açıklamada, "çok büyük bir çatışmanın mümkün olduğunu da" belirtmişti.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 10:26
  1. Güney Kore
  2. Kuzey Kore
  3. Rex Tillerson
  4. ABD
  5. Çin
  6. Donald Trump
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